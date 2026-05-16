فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند

در حالی که شرکت ایران‌خودرو از صبح امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) ثبت‌نام طرح فروش ویژه «مشارکت در تولید» را بدون قرعه‌کشی برای متقاضیان واجد شرایط طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز کرده است، گزارش‌های میدانی حکایت از عدم امکان ثبت نام متقاضیان دارد.

بر اساس این گزارش، از ساعت ۹ صبح امروز، اغلب متقاضیان هنگام مراجعه به سایت ایران‌خودرو با پیغام در ساعت بعدی مراجعه کنید» مواجه شده و امکان ثبت‌نام پیدا نکرده‌اند. یکی از متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «از لحظه آغاز ثبت‌نام، سایت حتی اجازه ورود نمی‌دهد و این وضعیت مشابه دوره‌های قبل است.

این در حالی است که فروش ویژه امروز فقط به گروه‌های یادشده اختصاص دارد و ثبت‌نام متقاضیان طرح عادی از فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

 خودروهای قابل عرضه در طرحخودروهای ارائه‌شده در این طرح شامل مدل‌های زیر است:- تارا دستی V1- سورن پلاس دوگانه‌سوز- سورن پلاس با موتور TU5P مجهز به فرمان برقی- پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای- پژو 207 دستی سقف فلزی- رانا پلاس- دنا پلاس دستی
 زمان تحویل و نحوه محاسبه قیمتموعد تحویل خودروها از مهر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ تعیین شده است. قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود. همچنین سود مشارکت برای خودروهای تحویلی مهر و آبان ۱۴۰۵ معادل ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ معادل ۲۰.۵ درصد خواهد بود.

 نکته مهم برای متقاضیان طرح خودروهای فرسودهشرکت ایران‌خودرو تأکید کرده است که با توجه به عدم برگزاری قرعه‌کشی در این طرح، تنها متقاضیانی امکان ثبت‌نام دارند که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir ثبت‌نام کرده و کد پیگیری دریافت کرده باشند.

نگرانی از حضور دلالانکارشناسان بازار خودرو معتقدند نقش دلالان و سوداگران در اختلالات مکرر سامانه‌های فروش ایران‌خودرو پررنگ است و این مشکلات تا زمانی که شفافیت در فرآیند ثبت‌نام ایجاد نشود، ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد بازار محصولات ایران‌خودرو همچنان در چنگ دلالان باقی مانده است.

براساس این گزارش از فردا هم ثبت نام متقاضیان ایران خودرو در قالب طرح عادی متقاضیان شروع می شود که با توجه به مشکلاتی که در دو طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده وجود دارد به نظر می رسد که در طرح عادی این مشکلات تشدید می شود.

فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند

