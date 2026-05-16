باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سرگرد مهدی رحماندوست فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گفت: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و افزایش دمای هوا و به تبع آن افزایش حضور شهروندان در فضا‌های باز و همچنین استفاده گسترده از استخر‌های پلیمری و مخازن ذخیره آب کشاورزی، متأسفانه هر ساله شاهد بروز حوادث ناگوار و بعضاً جبران‌ناپذیر ناشی از غرق‌شدگی در این‌گونه استخر‌ها هستیم.

وی ادامه داد:استخر‌های ذخیره آب کشاورزی به دلیل ماهیت ساختاری خود، از جمله عمق زیاد، شیب تند دیواره‌ها، لغزندگی ناشی از پوشش‌های پلیمری، فقدان پله یا دستگیره خروج اضطراری و عدم امکان گرفتن لبه‌ها، محیطی بسیار خطرناک محسوب می‌شوند. این شرایط موجب می‌شود حتی افراد بالغ، سالم و دارای مهارت شنا نیز در صورت سقوط یا ورود به آب، با دشواری جدی در خروج مواجه شده و در معرض خطر غرق‌شدگی قرار گیرند؛ لذا بدین‌وسیله به منظور صیانت از جان شهروندان عزیز، خصوصاً کودکان و نوجوانان، موارد ذیل مورد تأکید و یادآوری قرار می‌گیرد:

• از هرگونه شنا، آب‌تنی یا ورود تفریحی به استخر‌های کشاورزی و پلیمری اکیداً خودداری نمایید. همچنین خانواده‌های محترم ضمن افزایش نظارت، از نزدیک شدن کودکان و نوجوانان به حریم این استخر‌ها جلوگیری کنند و از تجمع و حضور غیرضروری در اطراف استخر‌های ذخیره آب خودداری شود.

همچنین سرگرد رحماندوست به کشاورزان توصیه کرد:

نسبت به نصب حصار و فنس ایمن و استاندارد در پیرامون استخر اقدام نمایند و میتوانند تابلو‌های هشداردهنده با مضامین «خطر غرق‌شدگی» و «ورود ممنوع» در محل‌های قابل رؤیت نصب کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز تأکید کرد: در صورت مشاهده فردی که در معرض غرق‌شدگی قرار دارد، از ورود شتاب‌زده و بدون مهارت و تجهیزات به داخل استخر خودداری نموده و بلافاصله با شماره‌های امدادی تماس حاصل فرمایید، چرا که ورود افراد غیرمتخصص می‌تواند منجر به افزایش تلفات شود.

شماره‌های امدادی:

• اورژانس: ۱۱۵

• آتش‌نشانی: ۱۲۵

• هلال احمر: ۱۱۲

وی تأکید کرد: حفظ جان و سلامت شهروندان از اولویت‌های اساسی مدیریت شهرستان بوده و تحقق آن مستلزم همکاری و مشارکت همگانی است. امید است با رعایت دقیق نکات ایمنی و توجه ویژه خانواده‌ها و کشاورزان محترم، از بروز حوادث تلخ و خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

لازم به ذکر در هفته گذشته سه نفر در استخرهای پلیمری در شهرستان های استان یزد جان خود را از دست داده‌اند.