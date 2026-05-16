فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گفت: شهروندان از هرگونه شنا، آب‌تنی یا ورود تفریحی به استخر‌های کشاورزی و پلیمری خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سرگرد مهدی رحماندوست فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گفت: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و افزایش دمای هوا و به تبع آن افزایش حضور شهروندان در فضا‌های باز و همچنین استفاده گسترده از استخر‌های پلیمری و مخازن ذخیره آب کشاورزی، متأسفانه هر ساله شاهد بروز حوادث ناگوار و بعضاً جبران‌ناپذیر ناشی از غرق‌شدگی در این‌گونه استخر‌ها هستیم.

وی ادامه داد:استخر‌های ذخیره آب کشاورزی به دلیل ماهیت ساختاری خود، از جمله عمق زیاد، شیب تند دیواره‌ها، لغزندگی ناشی از پوشش‌های پلیمری، فقدان پله یا دستگیره خروج اضطراری و عدم امکان گرفتن لبه‌ها، محیطی بسیار خطرناک محسوب می‌شوند. این شرایط موجب می‌شود حتی افراد بالغ، سالم و دارای مهارت شنا نیز در صورت سقوط یا ورود به آب، با دشواری جدی در خروج مواجه شده و در معرض خطر غرق‌شدگی قرار گیرند؛ لذا بدین‌وسیله به منظور صیانت از جان شهروندان عزیز، خصوصاً کودکان و نوجوانان، موارد ذیل مورد تأکید و یادآوری قرار می‌گیرد:

• از هرگونه شنا، آب‌تنی یا ورود تفریحی به استخر‌های کشاورزی و پلیمری اکیداً خودداری نمایید. همچنین خانواده‌های محترم ضمن افزایش نظارت، از نزدیک شدن کودکان و نوجوانان به حریم این استخر‌ها جلوگیری کنند و از تجمع و حضور غیرضروری در اطراف استخر‌های ذخیره آب خودداری شود. 

همچنین سرگرد رحماندوست به کشاورزان توصیه کرد:

نسبت به نصب حصار و فنس ایمن و استاندارد در پیرامون استخر اقدام نمایند و میتوانند تابلو‌های هشداردهنده با مضامین «خطر غرق‌شدگی» و «ورود ممنوع» در محل‌های قابل رؤیت نصب کنند.

 فرمانده انتظامی شهرستان مهریز تأکید کرد: در صورت مشاهده فردی که در معرض غرق‌شدگی قرار دارد، از ورود شتاب‌زده و بدون مهارت و تجهیزات به داخل استخر خودداری نموده و بلافاصله با شماره‌های امدادی تماس حاصل فرمایید، چرا که ورود افراد غیرمتخصص می‌تواند منجر به افزایش تلفات شود.

شماره‌های امدادی:

• اورژانس: ۱۱۵

• آتش‌نشانی: ۱۲۵

• هلال احمر: ۱۱۲

وی تأکید کرد: حفظ جان و سلامت شهروندان از اولویت‌های اساسی مدیریت شهرستان بوده و تحقق آن مستلزم همکاری و مشارکت همگانی است. امید است با رعایت دقیق نکات ایمنی و توجه ویژه خانواده‌ها و کشاورزان محترم، از بروز حوادث تلخ و خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

لازم به ذکر در هفته گذشته سه نفر در استخرهای پلیمری در شهرستان های استان یزد جان خود را از دست داده‌اند.

برچسب ها: غرق شدگی ، آبتنی‌های تابستانه ، شنا در استخر ، حوادث غرق شدگی
خبرهای مرتبط
مردم از شنا در کانال‌ها و تاسیسات آبی خودداری کنند
شنای مرگ در استخر‌های کشاورزی یزد
جان باختن پسر ۱۵ساله دراستخر کشاورزی روستای زرمهر تربت حیدریه
آبتنی‌های تابستانه‌ای که بوی مرگ می‌دهد/ غرق شدگی ۳۹ نفر در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
توصیه‌های ایمنی فرمانده انتظامی شهرستان مهریز در خصوص پیشگیری از غرق‌شدگی در استخر‌های پلیمری آب کشاورزی/آب‌تنی در استخر‌های کشاورزی و پلیمری ممنوع
توسعه اشتغال مددجویان، گامی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است
توقیف اموال ۵۱ نفر از خائنین به کشور در استان یزد
پیشرفت گسترده پروژه‌های راهسازی در یزد/ تمرکز ویژه بر توسعه و بهسازی راه‌های شریانی استان یزد