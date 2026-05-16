باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر مشاور نیروهای مسلح فرانسه در مصاحبهای از رسیدن ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به دریای عمان خبر داد و مدعی شد ماموریت این ناو «بیطرفانه و غیرتهاجمی» است.
آلیس روفو (Alice Rufo) در گفتوگو با شبکه خبری «ب. اف.ام» با اعلام اینکه این ناو به همراه اسکورت آن به دریای عمان رسیده است، مدعی شد: این ناو در جایی و برای یک مأموریت «بیطرفانه» برای بازگرداندن ناوبری به تنگه هرمز مستقر شده است.
وی با اعلام اینکه ناو شارل دو گل از «کانال سوئز» عبور کرده است، تاکید کرد که این ناو در تنگه هرمز مستقر نیست.
روفو ادعاهای پاریس را تکرار کرد: موضع فرانسه از ابتدا ایجاد امکان بازگرداندن آزادی عبورومرور دریایی در تنگه (هرمز) بوده است، اما به شیوهای که به هیچ وجه تهاجمی نباشد، بلکه کاملاً دفاعی و مطابق با قوانین بینالمللی باشد.
ناو هواپیمابر شارل دو گل ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) از کانال سوئز عبور کرد و سپس چند روز در جیبوتی که فرانسه پایگاه دریایی خود را در آن مستقر کرده، توقف کرد.
فرانسه و لندن به تازگی در اقدامی مداخلهجویانه رهبری یک ائتلاف خودخوانده را برای آنچه که مأموریت چندملیتی برای به اصطلاح تأمین امنیت تنگه هرمز میخوانند، بر عهده گرفتهاند.