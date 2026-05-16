مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد مرتع و تولید، مشکلی در عرضه دام و گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: اکنون مشکلی در عرضه دام در سطح کشور وجود ندارد.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد مراتع در اکثر مناطق کشور، دام ها در مراتع در حال چرا هستند و همواره وضعیت تولید مناسب است به گونه ای مشکلی به لحاظ تولید نداریم.

صدردادرس قیمت هرکیلو بره نر ۵۸۰ تا ۶۳۰ هزارتومان اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به علل کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور بیان کرد: در نیمه نخست هر سال با گرم شدن هوا، از مصرف گوشت قرمز کاسته و در نیمه دوم سال افزایش می یابد و بنده معتقدم با حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵ برابری قیمت نهاده های دامی و افزایش هزینه های کارگری، اما قدرت خرید متناسب با نرخ کالاها بالا نرفته است و از طرفی رقم کالابرگ افزایشی نداشته است.

وی ادامه داد: کالابرگ تنها برای افزایش قدرت خرید خانوار اساسی مربوط به روغن، گوشت، مرغ، شیر و تخم مرغ بود که اضافه کردن اقلام دیگر موجب شده کالابرگ از هدف اصلی دور شود، مگر اینکه رقم‌خاصی برای سایر اقلام مشخص شود تا قدرت خرید خانوارها در این حوزه حفظ شود چراکه این امر منجر به افزایش تولید می شود، در غیراین صورت با کاهش تولید شاهد نابودی تولید و صنعت خواهیم بود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه تولیدکنندگان به عنوان سربازان امنیت غذایی مشغول فعالیت هستند، افزود: تولیدکنندگان به عنوان سربازان امنیت غذایی در این شرایط تلاش می کنند تا مانع اهداف دشمن از طریق محاصره شوند. از این رو دولت باید حداکثر تلاش خود را در جهت پشتیبانی از سربازان امنیت غذایی داشته باشد.

وی قیمت منطقی هر کیلو لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۱۶۰ تا یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براین مبنا قیمت گوشت در خرده فروشی به عواملی و فاکتورهای متعدد همچون هزینه کارگری، افت حمل و نقل و نگهداری و ... بستگی دارد، اما دستگاه های نظارتی به جای قیمت گذاری برای دام در میدان بهمن و پیروزی تهران با در نظرگرتن قیمت عمده و فاکتورهای خرده فروشی، قیمت خرده فروشی را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی برخورد کنند چراکه تولیدکننده بدنبال گرانفروشی نیست، بلکه بدنبال عرضه عادلانه برای پاسخگویی به هزینه هاست.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، تولید دام ، قیمت دام
خبرهای مرتبط
کاهش قیمت گوشت در راه است/کشتار و عرضه گوشت ۵ درصد افزایش یافت
کاهش ۳۵ تا ۵۵ درصدی بیماری های استراتژیک دامی
کسری گوشت وارداتی از مبادی غیر وارداتی در حال انجام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور