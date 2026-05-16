مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد مرتع و تولید، مشکلی در عرضه دام و گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: اکنون مشکلی در عرضه دام در سطح کشور وجود ندارد.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد مراتع در اکثر مناطق کشور، دام ها در مراتع در حال چرا هستند و همواره وضعیت تولید مناسب است به گونه ای مشکلی به لحاظ تولید نداریم.

صدردادرس قیمت هرکیلو بره نر ۵۸۰ تا ۶۳۰ هزارتومان اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به علل کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور بیان کرد: در نیمه نخست هر سال با گرم شدن هوا، از مصرف گوشت قرمز کاسته و در نیمه دوم سال افزایش می یابد و بنده معتقدم با حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵ برابری قیمت نهاده های دامی و افزایش هزینه های کارگری، اما قدرت خرید متناسب با نرخ کالاها بالا نرفته است و از طرفی رقم کالابرگ افزایشی نداشته است.

وی ادامه داد: کالابرگ تنها برای افزایش قدرت خرید خانوار اساسی مربوط به روغن، گوشت، مرغ، شیر و تخم مرغ بود که اضافه کردن اقلام دیگر موجب شده کالابرگ از هدف اصلی دور شود، مگر اینکه رقم‌خاصی برای سایر اقلام مشخص شود تا قدرت خرید خانوارها در این حوزه حفظ شود چراکه این امر منجر به افزایش تولید می شود، در غیراین صورت با کاهش تولید شاهد نابودی تولید و صنعت خواهیم بود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه تولیدکنندگان به عنوان سربازان امنیت غذایی مشغول فعالیت هستند، افزود: تولیدکنندگان به عنوان سربازان امنیت غذایی در این شرایط تلاش می کنند تا مانع اهداف دشمن از طریق محاصره شوند. از این رو دولت باید حداکثر تلاش خود را در جهت پشتیبانی از سربازان امنیت غذایی داشته باشد.

وی قیمت منطقی هر کیلو لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۱۶۰ تا یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براین مبنا قیمت گوشت در خرده فروشی به عواملی و فاکتورهای متعدد همچون هزینه کارگری، افت حمل و نقل و نگهداری و ... بستگی دارد، اما دستگاه های نظارتی به جای قیمت گذاری برای دام در میدان بهمن و پیروزی تهران با در نظرگرتن قیمت عمده و فاکتورهای خرده فروشی، قیمت خرده فروشی را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی برخورد کنند چراکه تولیدکننده بدنبال گرانفروشی نیست، بلکه بدنبال عرضه عادلانه برای پاسخگویی به هزینه هاست.