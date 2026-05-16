در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان والیبال آسیا که در اندونزی برگزار شد، فولاد سیرجان با ارائه نمایشی درخشان، نماینده ژاپن را در سه ست متوالی شکست داد و فینالیست شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال فولاد سیرجان، نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا، با نمایشی خیره‌کننده، تیم جیتکت ژاپن را در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست داد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

شاگردان بهروز عطایی، سرمربی فولاد سیرجان، از ابتدای مسابقه با ارائه یک بازی هماهنگ و قدرتمند، ست‌های این دیدار را با نتایج (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰) به سود خود به پایان رساندند. در این بازی، درخشش بازیکنانی، چون علی حاجی‌پور و پوریا حسین خانزاده در سرویس‌ها و همچنین حملات قدرتمند الکس نیکولوف، بازیکن بلغاری، نقش بسزایی در پیروزی مقتدرانه نماینده ایران ایفا کرد.

این پیروزی علاوه بر رساندن فولاد سیرجان به فینال، سهمیه حضور در جام باشگاه‌های جهان را نیز برای این تیم به ارمغان آورد. فولاد سیرجان در بازی نخست مرحله گروهی نیز توانسته بود با نتیجه ۳ بر صفر نماینده اندونزی را شکست دهد.

حریف فولاد سیرجان در دیدار فینال، از میان دو تیم جاکارتا پرسیس اندونزی و هیوندای کپیتال کره جنوبی مشخص خواهد شد. این دو تیم در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی به مصاف هم خواهند رفت.

