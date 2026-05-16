باشگاه خبرنگاران جوان - همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل عوامل تورمِ مزمنِ کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل آثار جنگ و تداوم تحریمها، تصریح کرد: بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تامین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری میکند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی، عنوان کرد: در حوزۀ سیاست پولی، بانک مرکزی با جدیت، کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری میکند تا از تجربۀ رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. این سیاست بهویژه در شرایطی که نیاز ریالی تامین مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای دولت افزایش یافته از اهمیت دوچندان برخوردار است. رشد نقدینگی و پایۀ پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد و ابزارهای جذب نقدینگی برای مدیریت آن به کار گرفته میشود.
همتی گفت: حفظ و بازسازی زنجیرۀ تولید و تامین نیز در دستور کار بانک مرکزی است؛ لذا در شرایط کنونی، جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال، اولویت بالاتری پیدا کرده است. وظیفۀ نظارت بانکی نیز کاملاً بر این محور متمرکز شده تا منابع اعتباری به طور موثر و بدون ایجاد ریسک سیستمیک در خدمت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حفظ اشتغال قرار گیرد.
منبع بانک مرکزی