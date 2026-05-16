باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد تصمیم ابوظبی برای خروج از سازمان اوپک و ائتلاف اوپکپلاس بر پایه ملاحظات راهبردی و منافع ملی اتخاذ شده و ارتباطی با اختلافات سیاسی یا شکاف با شرکای این کشور ندارد.
«سهیل بن محمد المزروعی» وزیر انرژی و زیرساخت امارات در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تصمیم این کشور برای خروج از سازمان اوپک و ائتلاف اوپکپلاس، انتخابی حاکمیتی و راهبردی مبتنی بر چشمانداز بلندمدت اقتصادی امارات است.
المزروعی تأکید کرد: تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپکپلاس برآمده از چشمانداز اقتصادی بلندمدت، توسعه توانمندیهای بخش انرژی و تعهد پایدار کشور به امنیت انرژی جهانی است.
وی افزود: این تصمیم پس از ارزیابی جامع سیاستهای ملی تولید و ظرفیتهای آینده انرژی اتخاذ شده است و صرفاً بر اساس منافع ملی امارات، مسئولیت این کشور به عنوان تأمینکننده قابل اعتماد انرژی و تعهد به حفظ ثبات بازارها شکل گرفته است.
وزیر انرژی امارات همچنین تصریح کرد که این تصمیم هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد و بههیچوجه نشاندهنده وجود اختلاف یا شکاف میان امارات و شرکای آن نیست.
المزروعی در ادامه با رد گمانهزنیهای مطرحشده پیرامون این تصمیم، گفت: تصمیمهای حاکمیتی و راهبردی امارات بر پایه منافع ملی اتخاذ میشود و نباید تحت تأثیر روایتها و تحلیلهای گمراهکننده قرار بگیرد.