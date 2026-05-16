مدیرکل تعزیرات حکومتی از محکومیت ۴ میلیارد ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برای حمل آرد به صورت خارج از ضوابط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما از رسیدگی پرونده حمل ۵۵ لنگه آرد یارانه ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه خبر داد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، شعبه همچنین از بابت حمل غیرمجاز آردها مبلغ یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا به جریمه صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اظهار کرد: بازرسان بسیج اصناف استان آردهای کشف شده را در ایست و بازرسی ریحان آباد ارومیه در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت سایپاکشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند.