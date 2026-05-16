باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد کهندل‌پور، معاون فرهنگی اجتماعی بسیج هنرمندان کشور، با اشاره به جایگاه هنرمندان در جامعه گفت: هنرمندان وجدان‌های بیدار ملت‌اند؛ آنان که جان جهان در گرو دم مسیحایی‌شان است و پرچم حقیقت را بر بلندای قله خیال حمل می‌کنند. امروز، در آستانه بزرگداشت زبان و ادب فارسی و در جوار فردوسی بزرگ، رهبر فرزانه انقلاب، هنرمندان را به بعثتی دیگر فراخوانده است؛ بعثتی از جنس نور، کلمه، رنگ و نغمه.

او با بیان اینکه ملت ایران در چهل روز مقاومت، سربلند از آزمون دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیرون آمد، افزود: در این ایام، دیوار‌های لرزان گنبد آهنین فرو ریخت و هیمنه پوشالی ناوگان‌های دشمن در برابر ایمان و عزم پولادین ملت نابود شد.

کهندل‌پور گفت: وعده صادق نیرو‌های مسلح، با موشک‌ها و پهپادها، باطل‌السحر کاخ‌های عنکبوتی ستمگران شد.

او ادامه داد: حماسه بزرگ‌تر، حضور مردم بود؛ مردمی که بی‌نیاز از فراخوان، در خیابان‌ها و میدان‌ها فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و با پرچم‌های سه‌رنگ عزت و غیرت، پیمان دوباره با انقلاب و رهبری بستند. این حضور میلیونی، بسیج جهانی ملت ایران بود که ارادت خود را به مدافعان و مهندسان گمنام نیرو‌های مسلح نشان داد.

او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره «بعثت هنرمندان» گفت: بعثت هنرمند یعنی دمیدن روح حقیقت در کالبد تاریخ، یعنی ساختن حماسه‌ای جاویدان در برابر هیاهوی تبلیغاتی دشمن.

کهندل گفت: شاعران باید رشادت‌های سربازان گمنام را با اسطوره‌های ایرانی پیوند بزنند؛ نویسندگان باید روایت صادق این مقاومت را ثبت کنند؛ و سینماگران و نقاشان باید قاب‌های تصویر این حضور شکوهمند را بر بوم تاریخ نقش زنند.