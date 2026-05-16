کهندل‌پور تأکید کرد: ملت ایران در چهل روز مقاومت، سربلند از آزمون دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیرون آمد و وعده صادق نیروهای مسلح، باطل‌السحر کاخ‌های ستمگران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد کهندل‌پور، معاون فرهنگی اجتماعی بسیج هنرمندان کشور، با اشاره به جایگاه هنرمندان در جامعه گفت: هنرمندان وجدان‌های بیدار ملت‌اند؛ آنان که جان جهان در گرو دم مسیحایی‌شان است و پرچم حقیقت را بر بلندای قله خیال حمل می‌کنند. امروز، در آستانه بزرگداشت زبان و ادب فارسی و در جوار فردوسی بزرگ، رهبر فرزانه انقلاب، هنرمندان را به بعثتی دیگر فراخوانده است؛ بعثتی از جنس نور، کلمه، رنگ و نغمه.

او با بیان اینکه ملت ایران در چهل روز مقاومت، سربلند از آزمون دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیرون آمد، افزود: در این ایام، دیوار‌های لرزان گنبد آهنین فرو ریخت و هیمنه پوشالی ناوگان‌های دشمن در برابر ایمان و عزم پولادین ملت نابود شد.

کهندل‌پور گفت: وعده صادق نیرو‌های مسلح، با موشک‌ها و پهپادها، باطل‌السحر کاخ‌های عنکبوتی ستمگران شد.

او ادامه داد: حماسه بزرگ‌تر، حضور مردم بود؛ مردمی که بی‌نیاز از فراخوان، در خیابان‌ها و میدان‌ها فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و با پرچم‌های سه‌رنگ عزت و غیرت، پیمان دوباره با انقلاب و رهبری بستند. این حضور میلیونی، بسیج جهانی ملت ایران بود که ارادت خود را به مدافعان و مهندسان گمنام نیرو‌های مسلح نشان داد.

او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره «بعثت هنرمندان» گفت: بعثت هنرمند یعنی دمیدن روح حقیقت در کالبد تاریخ، یعنی ساختن حماسه‌ای جاویدان در برابر هیاهوی تبلیغاتی دشمن.

کهندل گفت: شاعران باید رشادت‌های سربازان گمنام را با اسطوره‌های ایرانی پیوند بزنند؛ نویسندگان باید روایت صادق این مقاومت را ثبت کنند؛ و سینماگران و نقاشان باید قاب‌های تصویر این حضور شکوهمند را بر بوم تاریخ نقش زنند.

برچسب ها: ملت ایران ، مقاومت
خبرهای مرتبط
توسعه صنایع دستی کازرون در جهت حمایت از هنرمندان
نبرد نرم تمام نشده؛ فرماندهان اجتماعی ۲۴ ساعته در میدان باشند
موسیقی متعهد می‌تواند امید و انسجام اجتماعی را در جامعه تقویت کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق