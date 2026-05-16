باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت ۲ ماه از ارائه طرح بیمهای ۴۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، کارگزاران بیمه میگویند این طرح که مشروط به اسکورت نیروی دریایی آمریکاست، با توجه به تنشها در این آبراه بینالمللی هیچ گونه پوشش بیمهای ارائه نکرده است.
دو ماه پس از آن که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن به کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند بیمه ارائه میدهد، این برنامه حتی یک دلار پوشش بیمهای فراهم نکرده است.
رئیسجمهور آمریکا در ماه مارس گفته بود، آمریکا با قیمتی «بسیار مناسب» به کشتیهایی که پس از شروع جنگ و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران قصد عبور از این منطقه را دارند بیمه ارائه میدهد.
تهران پس از تکرار تجاوزگری آمریکایی ـ صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که تردد از تنگه هرمز به روی کشتیهای متخاصم بسته شده است و تردد کشتیهای دیگر مشروط به هماهنگی با ایران است. مقامات تهران همچنین در راستای اعمال قانون کشتیهای عبوری ابتکار جدیدی برای هماهنگی آنها ارائه کردهاند که شامل پرداخت هزینه تردد ایمن از این منطقه با راهنمایی ایران است.
دولت دونالد ترامپ در جریان محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران که پس از شکست دور اول مذاکرات تهران ـ واشنگتن اعمال شد، عملیاتی موسوم به «پروژه آزادی» را در تنگه هرمز با هدف ادعایی تامین امنیت کشتیهای عبوری آغاز کرد. اگرچه ترامپ با گذشت یک روز از اجرای این عملیات و مواجه شدن با پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که به درخواست پاکستان و تسهیل روند مذاکرات این عملیات را به طور موقت متوقف میکند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد: دولت آمریکا از زمان راهاندازی این طرح بیمه، شرکتهای بیمه چاب وایآیجی را برای کمک به ارائه پوشش بیمهای جذب کرد و کاهش قیمت نفت از طریق احیای تردد در این آبراه حیاتی را نیز در نظر داشت. اما دو منبع آگاه از اجرای این برنامه ۴۰ میلیارد دلاری گفتند که هنوز به هیچ وجه از آن استفاده نشده است. با این حال، نرخهای بیمه چند برابر نرخ قبل از جنگ باقی مانده است.
به گفته کارگزاران بیمه، این طرح هرگز عملا راهاندازی نشد، چراکه تمام شرایط مورد نیاز برای کشتیهای عبوری از تنگه را فراهم نمیکرد و به همراهی ناوگان نیروی دریایی آمریکا با کشتیها مشروط شده بود ــ امری که هرگز محقق نشده است.
آمریکا در اوایل ماه مه دو کشتی را در قالب تلاش کوتاهمدت خود به نام «پروژه آزادی» برای عبور کشتیهای تجاری از تنگه همراهی کرد، اما هیچ کشتی دیگری کمکی از نیروهای مسلح آمریکا دریافت نکرده است.
این رسانه انگلیسی نوشت: این طرح که توسط شرکت مالی توسعه آمریکا اداره میشود پس از آن راهاندازی شد که ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت، به این اداره دستور داده «بیمه مخاطرات سیاسی و تضمینهای امنیت مالی برای تمام تجارت دریایی از طریق خلیج فارس را با قیمتی بسیار مناسب» ارائه کند.
سخنگوی شرکت سوئیسی چاب گفت: «برنامه اداره مالی توسعه آمریکا بیمه کردن کشتیها در زمان عبور تحت اسکورت نیروی دریایی است و هیچ اسکورتی انجام نشده است.»
«مارکوس بیکر» رئیس بخش بیمه دریایی مارش ــ بزرگترین کارگزار بیمهای جهان ــ گفت که ازسرگیری تجارت «کاملا مشروط بر این است که مالکان کشتیها احساس کنند شرایط به اندازه کافی امن است که دارایی و خدمه خود را از آن بگذرانند.»
در ادامه این مطلب آمده است: قیمت بیمه برای کشتیها در خلیج فارس همچنان چندین برابر نرخ قبل از جنگ است. به گفته بیکر، یک برنامه بیمه کشتیرانی جداگانه که در حال حاضر توسط دولت هند در حال راهاندازی است ممکن است موفقتر از برنامه آمریکا باشد، چراکه این برنامه به طور محدود بر تامین سرمایه متمرکز است و مشروط به اسکورت نیروی دریایی نیست.