باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته ملی سلامت گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در جنگ تحمیلی با تمام قوا در خدمت و مصدومان بوده است. مراجعه کنندگان در زمینه خدمت درمانی دچار مشکلی نشده و هیچ گونه خدمتی تعطیل نشده است.

به گفته وی، یکی از اقدامات کمک به توسعه بخش خصوصی برای افزایش دسترسی است و بیمارستان‌های مختلف در مناطق محروم به مراجعه کنندگان خدمات خوبی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح ارجاع، مراجعات به مراکز تخصصی ضابطه‌مند خواهد شد و نوبت‌دهی بیمارانی که از طریق پزشک خانواده مراجعه کرده‌اند، توسط خود همکاران انجام خواهد شد.

رئیس کرمی تاکید کرد: درمان مجروحان جنگی ابتدای کار انجام و بیش از ۱۵۰۰ مجروح پذیرش شده است و خدمت‌رسانی به این افراد به صورت رایگان است.

وی ادامه داد: ذخایر استراتژیک دارویی از موجودی خوبی برخوردار است و داروهای حیاتی به ندرت در دوران جنگ دچار مشکل شده بود.

وی ادامه داد: هفته سلامت با هدف توجه بیشتر به امر سلامت و بهداشت است. تاب آوری نظام سلامت و مدیریت بحران شعار امسال هفته سلامت است.

در ادامه مراسم، علیرضا اولیائی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: الگوی بهداشت کشور یکی از موفق‌ترین شبکه‌های بهداشتی در دنیا محسوب می‌شود و شاخص مرگ و میر مادران باردار به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد به ۲۳ مورد رسیده است.

به گفته وی، جمعیتی در حدود ۳/۵ میلیون نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۱۷ خانه بهداشت، ۷۵ مرکز جامع خدمات سلامت و ۴۵ خانه بهداشت دارد و سالیانه ۳ میلیون نفر به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند و ۱۸ میلیون خدمت دریافت کرده‌اند.

اولیائی‌منش تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷ مرکز فعال روان‌پزشکی سراج در سطح تهران دارد و همچنین این دانشگاه حدود ۲۰۰ هزار سفیر سلامت دارد.

وی ادامه داد: پوشش واکسیناسیون زیر ۵ سال به طور کامل انجام می‌شود و غربالگری متابولیک کودکان نیز به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه دندان پزشکی ۸۷ درصد از خدمات تحت پوشش دانشگاه قرار گرفته است.