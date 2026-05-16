رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با اجرای طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده، مراجعه‌ها به مراکز درمانی ضابطه‌مند می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته ملی سلامت گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در جنگ تحمیلی با تمام قوا در خدمت و مصدومان بوده است. مراجعه کنندگان در زمینه خدمت درمانی دچار مشکلی نشده و هیچ گونه خدمتی تعطیل نشده است.  

به گفته وی، یکی از اقدامات کمک به توسعه بخش خصوصی برای افزایش دسترسی است و بیمارستان‌های مختلف در مناطق محروم به مراجعه کنندگان خدمات خوبی ارائه می‌دهند. 

وی ادامه داد: با اجرای طرح ارجاع، مراجعات به مراکز تخصصی ضابطه‌مند خواهد شد و نوبت‌دهی بیمارانی که از طریق پزشک خانواده مراجعه کرده‌اند، توسط خود همکاران انجام خواهد شد. 

رئیس کرمی تاکید کرد: درمان مجروحان جنگی ابتدای کار انجام و بیش از ۱۵۰۰ مجروح پذیرش شده است و خدمت‌رسانی به این افراد به صورت رایگان است. 

وی ادامه داد: ذخایر استراتژیک دارویی از موجودی خوبی برخوردار است و داروهای حیاتی به ندرت در دوران جنگ دچار مشکل شده بود. 

وی ادامه داد: هفته سلامت با هدف توجه بیشتر به امر سلامت و بهداشت است. تاب آوری نظام سلامت و مدیریت بحران شعار امسال هفته سلامت است.

در ادامه مراسم، علیرضا اولیائی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: الگوی بهداشت کشور یکی از موفق‌ترین شبکه‌های بهداشتی در دنیا محسوب می‌شود و شاخص مرگ و میر مادران باردار به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد به ۲۳ مورد رسیده است. 

به گفته وی، جمعیتی در حدود ۳/۵ میلیون نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد. 

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۱۷ خانه بهداشت، ۷۵ مرکز جامع خدمات سلامت و ۴۵ خانه بهداشت دارد و سالیانه ۳ میلیون نفر به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند و ۱۸ میلیون خدمت دریافت کرده‌اند. 

اولیائی‌منش تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷ مرکز فعال روان‌پزشکی سراج در سطح تهران دارد و همچنین این دانشگاه حدود ۲۰۰ هزار سفیر سلامت دارد. 

وی ادامه داد: پوشش واکسیناسیون زیر ۵ سال به طور کامل انجام می‌شود و غربالگری متابولیک کودکان نیز به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه دندان پزشکی ۸۷ درصد از خدمات تحت پوشش دانشگاه قرار گرفته است.

برچسب ها: درمان بیماران ، کمبود دارویی
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
شیوع بالای کم تحرکی در کشور/ ورزش در حال حذف شدن از سبد فراغت خانوارها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
آخرین اخبار
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
اولین شواهد احتمالی از وجود ماده تاریک در کیهان
رونمایی HMD از گوشی جدید خود
چین موشک کینتیکا-۱ را با پنج ماهواره به فضا پرتاب کرد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
غربالگری حدود ۵ میلیون نفر در طول جنگ/ سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسید
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
دانش، رمز پیروزی در عرصه‌های علمی و سلامت است
مدرسه، قلب تپنده سلامت و امنیت کشور است
جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند