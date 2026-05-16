معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از کاهش ۴۰ درصدی نرخ بیکاری استان در یک ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمتالله عسگری روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در حاشیه بازدید از چند کارخانه واقع در استان تهران، با اعلام این خبر، بهبود محسوس شاخصهای تولید و اشتغال پس از پایان جنگ را نویدبخش توصیف کرد.
کاهش ۴۰ درصدی بیکاری در یک ماه
عسگری با اشاره به آمارهای مثبت بازار کار گفت: در فروردینماه امسال، حدود ۱۰ هزار نفر از کارگران استان تعدیل شده و شغل خود را از دست دادند، اما خوشبختانه در اردیبهشتماه این رقم به ۶ هزار نفر کاهش یافته که حکایت از کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که این ۶ هزار نفر نیز در ماه آینده به چرخه اشتغال بازگردند، تأکید کرد: تولیدکنندگان نیت خوبی دارند و وظیفه ما حمایت بیوقفه از آنان است.
کاهش چشمگیر واحدهای ۱۰۰ درصد تخریبشده
معاون استاندار تهران در تشریح وضعیت واحدهای خسارتدیده از جنگ گفت: در مجموع حدود یکهزار واحد صنعتی و صنفی در استان آسیب دیدهاند. از این تعداد، ۱۱۷ واحد به طور کامل تخریب شدند و برای دریافت مقرری به تأمین اجتماعی معرفی شدند، اما امروز شمار این واحدها به ۸۳ واحد کاهش یافته است و پیشبینی میشود این روند نزولی ادامه یابد.
وی افزود: برای آسیبدیدگان جنگی یک بسته حمایتی ویژه باز کردهایم که شامل خدمات پشتیبانی در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات، تسهیلات بانکی و همچنین جانمایی جدید و تأمین منابع مالی برای بازسازی است و جلسات رسیدگی به مشکلات این واحدها به طور روزانه و مستمر برگزار میشود.
پرداخت ۳۵ درصد تسهیلات سفر رئیسجمهور
عسگری، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان را مسائل مالی و کمبود سرمایه در گردش دانست و گفت: از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور به استان تهران، حدود ۳۵ درصد تاکنون پرداخت شده و ۶۵ درصد باقیمانده نیز در حال پرداخت است. بانکها همراهی خوبی داشته و این منابع به سمت طرحهای پربازده هدایت میشود.
نظارت بر بازار و کنترل قیمتها
معاون استاندار تهران به وضعیت بازار پرداخت و گفت: در حال حاضر در هیچ گروه کالایی کمبودی نداریم و ذخایر مناسبی در بازار وجود دارد. هرچند در هفتههای اخیر به دلیل افزایش دستمزدها و باز شدن ثبت سفارش، قیمتها اندکی افزایش یافته و گاهی سوءاستفادههایی هم شده است.
وی از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در سطح استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای مسئول، به زودی جلوی افزایش بیشتر قیمتها گرفته خواهد شد.
نیروگاه پشت بامی
عسگری با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی در تابستان گفت: یک برنامه دوساله برای استان تهران تدوین شده است. هدف، رفع ناترازی حدود ۳۰۰۰ مگاواتی استان است. کار از سال گذشته شروع شده و هماکنون بالغ بر ۱۵۰۰ مگاوات پروژه فعال در سطح استان وجود دارد. حدود ۳۰۰ مگاوات از محل انرژی خورشیدی تاکنون یا به شبکه متصل شده یا در انتظار اتصال است. هرچند در ماههای اخیر به دلیل مسائل جنگ وقفهای کوتاه ایجاد شد، اما پیشبینی میشود در همان بازه دو ساله بتوان کل ناترازی را رفع کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان پاکدشت پروژههای متعددی در جریان است و همچنین با کمک شهرک صنعتی عباسآباد، نیروگاه اختصاصی احداث میشود. بزرگترین نیروگاه پشت بامی استان تهران در شهرستان پاکدشت در حال راهاندازی است که به زودی به شبکه برق متصل خواهد شد و چنین پروژه بزرگی در حوزه پشت بامی در خاورمیانه کمنظیر است.