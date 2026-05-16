باشگاه خبرنگاران جوان - هومان محمودی ضمن تاکید بر نقش زیرساخت ارتباطی در سرعت انتشار اخبار، اظهارکرد: مجموعه ارتباطات و خبرگزاری‌ها پیوندی بسیار نزدیک با یکدیگر دارند و اگر زیرساخت ارتباطی برقرار و فراهم نباشد، انتشار و مخابره اخبار نیز با سرعت انجام نخواهد شد.

او افزود: در شعار امسال روز جهانی ارتباطات نیز بر موضوع تاب‌آوری و پایداری ارتباطات تاکید شده تا در صورت ایجاد خلل و قطعی در شبکه، بتوان از مجاری دیگر ارتباط را برقرار و حفظ کرد.

مدیر مخابرات منطقه فارس، با اشاره به گستردگی زیرساخت‌های ارتباطی در فارس، گفت: در این استان افزون بر ۱۳ هزار کیلومتر فیبر نوری وجود دارد و ۹۵ درصد ارتباطات استان بر بستر فیبر نوری است.

محمودی ادامه داد: هم‌اکنون در استان فارس ۶ میلیون تلفن همراه فعال وجود دارد که یک هزار و ۹۲۳ سایت آنتن‌دهی، ارتباط این خطوط تلفن همراه را تامین می‌کنند.

او درباره طرح توسعه فیبر نوری در منازل نیز گفت: پروژه جدیدی که جایگزین تلفن ثابت خواهد شد، پروژه FTTH یا فیبر برای خانه است که بر اساس آن، در یک دوره پنج‌ساله، یک میلیون و ۵۷۵ هزار تلفن ثابت جمع‌آوری و فیبر نوری جایگزین آن خواهد شد.

او تصریح کرد: فرآیند اجرای این طرح در فارس آغاز شده و از سال گذشته تاکنون حدود پنج هزار شماره FTTH در این استان راه‌اندازی شده که عمده آن مربوط به مرکز استان است.

مدیر مخابرات منطقه فارس در ادامه افزود: انتظار داریم مردم در اجرای پروژه فیبر نوری، شرکت مخابرات را همراهی کنند تا این طرح با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و امکان ارائه خدمات متنوع و باکیفیت به مشترکان فراهم شود.

محمودی تصریح کرد: شرکت مخابرات برای اجرای فیبر نوری در منازل شهروندان، به پیمانکار به ازای هر مشترک چهار میلیون تومان پرداخت می‌کند و اجرای این طرح برای شهروندان رایگان است و هیچ فردی اجازه دریافت وجه از شهروندان برای اجرای فیبر نوری را ندارد.

او ادامه داد: تنها هزینه‌ای که مشترکان پرداخت می‌کنند مربوط به خرید مودم است؛ مودمی که در صورت تامین توسط مخابرات، هزینه آن به صورت اقساط در قبض مشترکان محاسبه و دریافت می‌شود.

مدیر مخابرات منطقه فارس در پایان گفت: با توجه به فرسودگی شبکه قدیمی تلفن ثابت، انتظار می‌رود با همکاری مردم، اجرای پروژه فیبر نوری با سرعت بیشتری انجام شود، چراکه بر بستر این فناوری، خدمات متنوعی قابل ارائه خواهد بود.

منبع: ایرنا