باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - شروین بدو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته ملی سلامت گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای ۱۵ بیمارستان و ۶۶۴۸ تخت دولتی است و الان بیش از ۵۷۰۰ تخت فعال داریم.
به گفته وی، بیمارستان انیستیتو سرطان با ۶۶۴ تخت به زودی راه اندازی میشود. ۵ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه از نظر اعتبار بخشی در جایگاه خوبی قرار دارند.
وی تاکید کرد: سامانه رسیدگی به شکایات در دانشگاه فعال است و ۹۷۱ مورد خطا بررسی شده است.
شروین بدو افزود: بیمارستان پیشرفته نوین با ۸۰۰ تختخواب و بیمارستان علوم و اعصاب با ۳۰۰ تخت خواب به زودی راه اندازی خواهد شد. در سال گذشته ۱۰۸۹ پیوند در دانشگاه انجام شده است.
وی ادامه داد: شاخص سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عدد ۲۱ رسیده است؛ کلینیک مجازی در دوران جنگ تحمیلی به بیماران خدمات خوبی ارائه کرده است.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۴ بیمارستان به دلیل تهدیدات مختلف تخلیه شده است. بیمارستان بهارلو که در نزدیکی راه آهن بود نیز به دلیل تهدیدات دشمن تخلیه شده بود.