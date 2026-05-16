معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: طرح ساماندهی سواحل هفت استان ساحلی کشور در سال ۱۴۰۵ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد بطحایی در توضیح بیشتر با بیان اینکه طرح ساماندهی سواحل یکی از مهمترین برنامههای اجتماعی و پیشگیرانه کشور است که به منظور صیانت از جان هموطنان، ارتقای امنیت عمومی و تقویت نشاط اجتماعی اجرا میشود، افزود: این طرح علاوه بر کارکرد ایمنی، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی دارد؛ چرا که احساس امنیت، اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از حضور مسئولانه نهادهای خدمترسان، از ارکان اصلی افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر اهمیت ویژه این طرح در استانهای شمالی کشور، افزود: استانهای ساحلی شمال کشور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و نیز افزایش حجم سفرها، بهویژه در مقاطع زمانی خاص سال، همواره با تراکم بالای مسافران مواجهاند. در سال جاری نیز به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ و تغییر الگوی سفر و زمانهای مسافرپذیری، شاهد تمرکز بیشتر سفرها به این استانها هستیم. از این رو، ضرورت آمادگی کامل و اجرای دقیق طرح ساماندهی سواحل بیش از گذشته احساس میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان اجتماعی از همان روزهای ابتدایی بروز شرایط جنگی، برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم را آغاز کرد تا مقدمات اجرایی طرح فراهم شود. ما اجازه ندادیم شرایط خاص کشور موجب وقفه در آمادهسازی این طرح مهم شود و تلاش کردیم تمام زیرساختها، هماهنگیهای بینبخشی و تأمین منابع در زمان مناسب انجام گیرد تا در فصل حضور گسترده مسافران، اجرای طرح بدون خلل آغاز شود.
رئیس سازمان اجتماعی با اشاره به یکی از چالشهای سالهای گذشته، اظهار کرد: در سنوات گذشته، گاهی تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح با تأخیر انجام میشد و این مسئله بر پرداخت حقوق ناجیان غریق که مهمترین و مؤثرترین بخش اجرای طرح هستند، تأثیر میگذاشت. این موضوع دغدغه جدی ما بود، چراکه ستون اصلی این طرح، نیروهای انسانی آن هستند.
رئیس سازمان اجتماعی با تأکید ویژه بر رویکرد جدید سازمان در سال ۱۴۰۵ گفت: امسال با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده، تلاش کردهایم فرآیند تأمین و تخصیص اعتبارات را به موقع انجام دهیم. همچنین سازوکار پرداختها به گونهای طراحی شده که حقوق و دستمزد ناجیان غریق با افزایش بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته، نهتنها بهصورت منظم و ماهانه، بلکه به صورت مستقیم به حساب شخصی آنان واریز شود. این اقدام در راستای صیانت از حقوق این عزیزان و ایجاد شفافیت و عدالت در پرداختها انجام میشود.
بطحایی افزود: ناجیان غریق نیروهایی پرتلاش و مسئولیتپذیر هستند که در موقعیتهای حساس و با اتکا به تواناییهای خود، برای حفظ جان هموطنانمان در میدان حضور دارند. کار آنان ضمن دشواری، سرشار از مسئولیت انسانی است. امیدواریم پرداخت منظم و مستقیم حقوق آنان، علاوه بر احقاق حقوق قانونیشان، موجب افزایش انگیزه و دلگرمی بیشتر این نیروهای خدوم و ایثارگر شود.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، وی با تأکید بر نگاه اجتماعی و پیشگیرانه این طرح، تصریح کرد: طرح ساماندهی سواحل جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال جان مردم است و با همکاری استانداریها، دستگاههای امدادی، انتظامی و سایر نهادهای مرتبط، تلاش میکنیم تابستانی ایمنتر، سواحلی امنتر و فضایی بانشاطتر برای هموطنان عزیز فراهم شود.