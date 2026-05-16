باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصادی مستلزم برنامهریزی، خط مشی و راهبردهایی است که توسط دولت ابلاغ میشود و همه امکانات کشور باید در این راستا در حوزههای کسب و کار، نظارت، تکمیل پروژهها و... به کار گرفته شود.
او با بیان اینکه استان فارس در بحث نظارت و بازرسی در کشورمقام اول را داراست، افزود: این جایگاه با توجه به هماهنگیها و برنامهریزیهای صورت گرفته در طول سال به دست آمده است و همه دستگاههای مرتبط ذیل معاونت اقتصادی در آن نقش داشتهاند.
گودرزی به دومین رتبه قابل توجه استان فارس در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: استان در بحث صدور مجوزهای بهرهبرداری در رتبه دوم کشور قرار گرفته است که این مهم به دست نمیآمد مگر با تلاشهای وسیع صورت گرفته در تسهیل صدور مجوزها و برداشتن موانع از جلوی پای کارآفرینان که به مدد سعی و کوشش همکاران حاصل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به جهش استان در افتتاح پروژهها اشاره کرد و افزود: یک شاخصه دیگر رونق و توسعه اقتصادی استان افتتاح پروژههای اقتصادی است که استان فارس در این حوزه نیز در کشور مقام اول را کسب کرده است.
او بیان کرد: افتتاح پروژهها با توجه به موانع و پیچیدگیها و چالشهای مالی به ویژه در شرایط جنگی آن هم در سریعترین زمان ممکن، یک امتیاز بزرگ محسوب میشود که خوشبختانه با مدیریت و ارتباط بسیار عالی استاندار فارس با مرکز، این مهم نیز حاصل شده است.
معاون استاندار فارس به رتبه استان در بحث مولدسازی نیز اشاره کرد و گفت: فارس در مولدسازی نیز مقام اول را کسب کرد که این موضوع کمک بسیاری به تسهیل پروژهها و رفع کاستیها کرد.
گودرزی بیان کرد: مجموع این اقدامات که دقیقا در چارچوب برنامه هفتم توسعه و قوانین مربوطه انجام شده، منجر به نتایج ملموس و محسوس خواهد شد که نیازمند زمان است.
او، ریلگذاری هوشمندانه در اقتصاد فارس را از امتیازات مهم این حوزه برشمرد و با تبیین آرایش اقتصادی دولت در پهناورترین استان جنوب کشور تأکید کرد: مدیریت ارشد استان با برنامهریزی دقیق در میانه میدان نبرد اقتصادی حضور دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: آرایش جنگی در اقتصاد، تنها در گفتار نیست، بلکه در شاخصهای پایش شده توسط نهادهای نظارتی مرکز نمود مییابد.
گودرزی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: همانگونه که اشاره شد برخلاف برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، بر اساس ارزیابیهای ملی، استان فارس در بحث نظارت و بازرسی، موفق به کسب مقام اول در کشور شده است. این رتبه نشاندهنده اشراف کامل تیم اقتصادی بر گلوگاههای توزیع و برخورد قاطع با تخلفات است که فراتر از جلسات کلیشهای، در متن بازار در حال اجراست.
معاون استاندار فارس ضمن اشاره به جهش تولید و عبور از سد بروکراسیها در استان، به موضوع زیرساختهای توسعه و حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق شعار سال و تسهیل فضای کسبوکار، استان فارس توانسته است رتبه دوم کشور در صدور مجوزهای بهرهبرداری را به خود اختصاص دهد. این جهش آماری، پاسخی روشن به کسانی است که معتقدند مدیران در میان مردم و تولیدکنندگان حضور ندارند.
گودرزی ادامه داد: رکوردشکنی در افتتاح پروژهها و مولدسازی و پیشگامی این استان در حوزه عمرانی-اقتصادی همگی نشان از رشد و توسعه در این حوزهها است. اینکه فارس در سال جاری موفق به کسب مقام اول کشور در افتتاح پروژههای اقتصادی شده است، نشان از پویایی کارگاه بزرگ سازندگی در استان دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مساله گرانیها اشاره کرد و افزود: موضوع گرانی واقعیت تلخی است که فشار سنگینی بر معیشت و هزینه خانوار وارد میکند و متاثر از عوامل دیگر است و تدابیر و تصمیمات استانی نقش چندانی در گرانی ندارد.
معاون اقتصادی استانداری فارس افزود: در شرایطی که کالاهای وارداتی با ارز آزاد در بازار عرضه میشود، مواد اولیه تعداد کثیری از کالاها از خارج وارد میشود و در شرایط جنگی فعلی به دلیل محدودیت شدید مبادلات دریایی مقدار اندکی از این مواد اولیه وارد کشور میشود و کاهش عرضه یکی از عوامل مهم افزایش قیمت است.
او اظهار کرد: افزایش هزینه حمل و نقل نیز علاوه بر عوامل پیش گفته در افزایش قیمت کالا اثر مستقیم دارد. حدود ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور از طریق دریا حمل میشوند و در شرایط محدودیت شدید مبادلات دریائی کالاها بالاجبار از طریق ریل حمل میشوند و با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل ریلی چندین برابر هزینه حمل و نقل دریایی است، این موضوع نیز از دیگر عوامل افزایش هزینه تمام شده کالا است.
او افزود: مجموعه عوامل مستقیم فوق و بعضی عوامل جانبی مستعد افزایش قیمت کالا و ظهور موضوع گرانی است که عموما متاثر از سیاستهای ملی است.
گودرزی در عین حال بیان گفت: ذکر این نکته ضروری است که گرانفروشی و احتکار اقداماتی متخلفانه هستند، اما در بخش عمدهای از اظهارات افراد که بعضا مسئولان را نیز شامل میشود، شاهد کاربرد واژه گرانفروشی بهجای گرانی هستیم که دو مقوله متفاوت است و هر کدام تعریف خاص خود را دارد.
او در خصوص برخورد با اقدامات متخلفانه مورد اشاره نیز گفت: در کمتر از دو ماه از گذشت سال جدید با حدود ۴۰ موضوع احتکار و تشکیل پروندههای گرانفروشی اقدامات نظارتی در جریان است که شاید اگر این موارد را رسانهای میکردیم بهتر بود. البته نظر دیگری هم مطرح است که برخورد آشکار و تبلیغی با این موضوعات ضمن قبحزدائی از این اقدامات متخلفانه باعث التهاب در بازار شود، اما به هر حال با همه محدودیتها اقدامات نظارتی بهطور موثر و مستمر در بازار انجام میشود.
منبع: استانداری فارس