معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای دانش‌آموزانی که نیاز به فرصت‌های یادگیری بیشتری دارند، برنامه جبرانی هدفمند تابستانی طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیم‌زاده روز شنبه با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار جریان تعلیم و تربیت، اظهار کرد: رویکرد آموزش ابتدایی بر «تداوم و ترمیم یادگیری و حفظ کیفیت آموزشی» استوار است و بر همین اساس، تولید و آماده‌سازی بسته‌های آموزشی شامل فیلم‌های نمونه تدریس و درسنامه‌ها پیش از آغاز جنگ در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: مدرسه تلویزیونی ایران از دی ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرد تا در کنار آموزش‌های مجازی، بستر مکملی برای تقویت و پشتیبانی از یادگیری دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح اثربخش «حامی» گفت: این طرح با هدف پشتیبانی آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند توجه بیشتر در فرآیند یادگیری، از آبان سال گذشته آغاز شد و با وجود شرایط جنگ و مجازی‌شدن آموزش، بدون وقفه و در بستر آموزش مجازی تداوم یافت.

وی از پیش‌بینی برنامه‌ای تکمیلی برای تابستان خبر داد و تصریح کرد: برای دانش‌آموزانی که نیاز به فرصت‌های یادگیری بیشتری دارند، برنامه جبرانی هدفمند تابستانی طراحی شده است تا زمینه تقویت و تثبیت یادگیری آنان فراهم شود.

حکیم‌زاده با قدردانی از تلاش معلمان سراسر کشور خاطرنشان کرد: امسال با وجود شرایط موجود، آموزش حضوری در مدارس ابتدایی تا ۲۸ اسفند ادامه یافت. از معلمانی که در این ایام حتی در مساجد، تجمعات محلی و منازل خود نیز برای تداوم آموزش دانش‌آموزان تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی درباره ارزشیابی نوبت دوم دانش‌آموزان ابتدایی، گفت: ارزشیابی بر اساس رویکرد توصیفی و مبتنی بر عملکرد دانش‌آموزان انجام خواهد شد و در پایه ششم نیز آزمون نهایی برگزار نمی‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تمرکز این معاونت در شرایط فعلی، تضمین استمرار یادگیری، فراهم‌سازی فرصت‌های بیشتر آموزشی برای دانش‌آموزان و صیانت از کیفیت آموزش ابتدایی در سراسر کشور است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

