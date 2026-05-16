مسعود جوما، مهاجم فصل گذشته استقلال، بابت دریافت باقی‌مانده مطالبات خود به مبلغ حدود ۲۸ هزار دلار از این باشگاه شکایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود جوما، مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال، با طرح شکایتی رسمی از این باشگاه، خواستار دریافت باقی‌مانده مطالبات خود شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این مبلغ که حدود ۲۸ هزار دلار برآورد می‌شود، مربوط به قرارداد جوما در فصل گذشته حضورش در استقلال است.

این مهاجم کنیایی که در دوران سرمربیگری پیتسو موسیمانه به جمع آبی‌پوشان پایتخت پیوسته بود، در طول دوران حضور خود در استقلال موفق به ثمر رساندن ۳ گل شد. شکایت جوما از باشگاه استقلال، پرونده‌ای جدید را در خصوص مطالبات بازیکنان خارجی در این باشگاه باز کرده است.

