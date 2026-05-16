باشگاه خبرنگاران جوان _ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: جاده چالوس، از فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۴ برای تعمیرات مسدود می‌شود.

استان البرز - محور چالوس (حدفاصل کرج - شهرستانک)

اجرای عملیات تور سنگ در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ١٨ تا ۳۰.

از تاریخ ١٤٠٥/٢/٢٧ تا ١٤٠٥/٢/٣٠ از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر روز‌های یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌گردد.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک، محدوده ولی آباد و حدفاصل هریجان تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر دماوند

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده رباط کریم

- ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران محدوده عوارضی تهران

- تردد روان در محورقدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور چالوس دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشد.

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های مازندران، قزوین و همدان

*محور مسدود شریانی:

۱- محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌گردد.

*محور مسدود غیرشریانی:

۱– پاتاوه – دهدشت

* محور‌های دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان

۲- وازک – بلده

منبع صداوسیما 

