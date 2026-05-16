باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در ادامه روند رسیدگی به پروندههای مالی و حقوقی خود با طلبکاران خارجی، در روزهای اخیر تماسهای مستقیمی را با برخی بازیکنان و مربیان پیشین این باشگاه برقرار کردهاند تا زمینه توافق و جلوگیری از صدور احکام جدید از سوی فیفا را فراهم کنند.
تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر فنی خارجی سابق استقلال که بابت مطالبات معوق خود از این باشگاه به فیفا شکایت کرده بودند، همچنان پیگیر دریافت حقوق خود هستند. در همین راستا، مدیران باشگاه تلاش دارند با ورود مستقیم به مذاکرات و ایجاد تفاهم، بخشی از این پروندههای باز شده را پیش از صدور آرای نهایی حلوفصل کنند.
گفته میشود در این مذاکرات، محور اصلی گفتوگوها بر سر نحوه پرداخت مطالبات، زمانبندی تسویه حساب و کاهش فشار مالی ناشی از جرایم احتمالی فیفا بوده است. استقلالیها امیدوارند با توافق با برخی از این طلبکاران، از افزایش بدهیهای انباشته و همچنین محدودیتهای احتمالی در پنجرههای نقلوانتقالاتی جلوگیری کنند.
در ماههای اخیر، باشگاه استقلال با چندین پرونده حقوقی بینالمللی مواجه بوده و همین موضوع فشار زیادی را بر ساختار مالی این باشگاه وارد کرده است. مدیران جدید استقلال نیز تأکید دارند که اولویت اصلی، کاهش پروندههای باز و بازگرداندن ثبات مالی به باشگاه است.
در نهایت، استقلالیها امیدوارند با ادامه این روند و رسیدن به توافق با طلبکاران خارجی، از صدور احکام سنگین در فیفا جلوگیری کرده و شرایط را برای فعالیت بدون محدودیت در فصل آینده فراهم کنند.