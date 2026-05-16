باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ آترین نیکخواه، دانش‌آموز پایه سوم دبستان دخترانه شهید مهدوی کرمان، موفق شد در المپیاد جهانی ریاضی SASMO ۲۰۲۶ مدال طلای این دوره از رقابت‌ها را کسب کند.

المپیاد جهانی ریاضی SASMO (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) یکی از معتبرترین رقابت‌های بین‌المللی حوزه ریاضیات به شمار می‌رود که هر ساله با حضور دانش‌آموزان نخبه از کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و رقابتی جدی میان استعداد‌های برتر ریاضی جهان شکل می‌دهد.

این دانش‌آموز کرمانی با تکیه بر استعداد، پشتکار و تلاش مستمر توانست در میان شرکت‌کنندگان متعدد این رقابت علمی بدرخشد و مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را برای ایران به ارمغان بیاورد.

موفقیتی که بار دیگر نشان داد استعداد‌های درخشان کرمان، تنها در میدان‌های داخلی متوقف نمی‌شوند و می‌توانند در آوردگاه‌های جهانی نیز پرچم ایران را بالا نگه دارند.