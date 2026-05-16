باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -علی آهنی، رئیس هیئت تکواندوی استان قم، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت:مسابقات قهرمانی تکواندوی استان قم ویژه دختران خردسال (کمربند قرمز و مشکی)، به میزبانی سالن شهیدان برجعلیزاده برگزار شد.
او با اشاره به سطح فنی بالای این رقابتها، گفتت: این مسابقات فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان دختران تکواندوکار استان بود و خوشبختانه شاهد برگزاری رقابتهای فشرده و باکیفیتی در هشت وزن مختلف بودیم.
رئیس هیئت تکواندوی استان قم در ادامه به تشریح نتایج این مسابقات پرداخت و گفت: در وزن اول، حلما سادات میرزازاده موفق به کسب مقام اول شد، ستیا کریمی در جایگاه دوم ایستاد و محدثه اکبری مقام سوم را به خود اختصاص داد. در وزن دوم، آتنا خلیلی قهرمان شد، نرجس خدمتی نایب قهرمان گردید و یگانه حیدری عنوان سومی را کسب کرد.
آهنی افزود: در وزن سوم، زهرا سرائی به مقام نخست دست یافت، الناز شوکتی دوم شد و هلما ساکی در جایگاه سوم قرار گرفت. در وزن چهارم، هستی رضایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و ریحانه مقدسی به مقام دوم بسنده کرد.
رئیس هیئت تکواندوی استان قم ادامه داد: در وزن پنجم، هلما کیانیا بر سکوی قهرمانی ایستاد و نیلوفر ندافزاده نایب قهرمان شد. در وزن ششم، ترنم دیدار مقام اول را کسب کرد، ثنا صمدی دوم شد و مهرسا فرجی عنوان سوم را به دست آورد.
او همچنین با اشاره به نتایج دو وزن پایانی تصریح کرد: در وزن هفتم، رویا آقا محمدی قهرمان شد و نازنین زهرا تقیلو در جایگاه دوم قرار گرفت و در وزن هشتم نیز فاطمه مدد عنوان نخست را کسب کرد و کیانا محمدینسب به مقام دوم دست یافت.
آهنی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری این مسابقات در استعدادیابی و شناسایی استعدادهای برتر، خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این رقابتها، نقش مؤثری در رشد و توسعه تکواندوی پایه در استان خواهد داشت و هیئت تکواندو قم آماده حمایت از تمامی ورزشکاران مستعد در ردههای سنی مختلف است و امیدواریم این قهرمانان خردسال، آینده روشنی برای تکواندوی استان رقم بزنند.