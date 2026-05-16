رئیس هیئت تکواندوی استان قم، با اعلام نتایج مسابقات قهرمانی دختران خردسال استان در رده کمربند قرمز و مشکی، از شناسایی استعدادهای برتر در این رقابت‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -علی آهنی، رئیس هیئت تکواندوی استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت:مسابقات قهرمانی تکواندوی استان قم ویژه دختران خردسال (کمربند قرمز و مشکی)، به میزبانی  سالن شهیدان برجعلی‌زاده برگزار شد.

او با اشاره به سطح فنی بالای این رقابت‌ها، گفتت: این مسابقات فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان دختران تکواندوکار استان بود و خوشبختانه شاهد برگزاری رقابت‌های فشرده و باکیفیتی در هشت وزن مختلف بودیم.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم در ادامه به تشریح نتایج این مسابقات پرداخت و گفت: در وزن اول، حلما سادات میرزازاده موفق به کسب مقام اول شد، ستیا کریمی در جایگاه دوم ایستاد و محدثه اکبری مقام سوم را به خود اختصاص داد. در وزن دوم، آتنا خلیلی قهرمان شد، نرجس خدمتی نایب قهرمان گردید و یگانه حیدری عنوان سومی را کسب کرد.

آهنی افزود: در وزن سوم، زهرا سرائی به مقام نخست دست یافت، الناز شوکتی دوم شد و هلما ساکی در جایگاه سوم قرار گرفت. در وزن چهارم، هستی رضایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و ریحانه مقدسی به مقام دوم بسنده کرد.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم ادامه داد: در وزن پنجم، هلما کیانیا بر سکوی قهرمانی ایستاد و نیلوفر نداف‌زاده نایب قهرمان شد. در وزن ششم، ترنم دیدار مقام اول را کسب کرد، ثنا صمدی دوم شد و مهرسا فرجی عنوان سوم را به دست آورد.

او همچنین با اشاره به نتایج دو وزن پایانی تصریح کرد: در وزن هفتم، رویا آقا محمدی قهرمان شد و نازنین زهرا تقی‌لو در جایگاه دوم قرار گرفت و در وزن هشتم نیز فاطمه مدد عنوان نخست را کسب کرد و کیانا محمدی‌نسب به مقام دوم دست یافت.

آهنی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری این مسابقات در استعدادیابی و شناسایی استعدادهای برتر، خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این رقابت‌ها، نقش مؤثری در رشد و توسعه تکواندوی پایه در استان خواهد داشت و هیئت تکواندو قم آماده حمایت از تمامی ورزشکاران مستعد در رده‌های سنی مختلف است و امیدواریم این قهرمانان خردسال، آینده روشنی برای تکواندوی استان رقم بزنند.

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند

 

برچسب ها: تکواندو ، مسابقات قهرمانی
خبرهای مرتبط
پایان رقابت‌های لیگ تکواندوی سال ۱۴۰۴ استان قم
بانوی پاراتکواندوی قم در راه قهرمانی آسیا
قلی‌زاده یک گام به المپیک نزدیک‌تر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شلیک نمادین در اجتماع مردم انقلابی قم؛ پاسخی کوبنده به تهدیدات دشمن +فیلم
کشف انبار احتکار روغن موتور در قم
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
حضور دسته‌های عزاداری شب شهادت امام جواد(ع) در حرم حضرت معصومه(س) +فیلم
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
آخرین اخبار
شلیک نمادین در اجتماع مردم انقلابی قم؛ پاسخی کوبنده به تهدیدات دشمن +فیلم
کشف انبار احتکار روغن موتور در قم
حضور دسته‌های عزاداری شب شهادت امام جواد(ع) در حرم حضرت معصومه(س) +فیلم
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
چرای بی‌رویه دام؛ عامل اصلی تخریب خاک در مراتع قم است
پیگیری شکایات اداری در سامانه فواد، در کمتر از سه ساعت
هشدار نسبت به عرضه روان گردان‌ها و مواد مخدر در عطاری‌‌های قم/ برخورد قضایی بدون اغماض با متخلفان
تغییر ساعت فعالیت خطوط سازمان اتوبوسرانی قم