رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح ضربتی برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، درخصوص مخدوشی پلاک گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از رانندگان برای اینکه وارد محدوده طرح ترافیک شوند، اقدام به دستکاری ارقام پلاک وسیله نقلیه خود یا پوشاندن آن می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه «برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی» هرگونه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری یا استفاده از پلاک وسیله‌ای دیگر «جرم» بوده و «مجازات حبس از شش ماه تا یک سال» را به دنبال خواهد داشت، افزود: در همین راستا و با توجه به اینکه اقدام برخی از رانندگان در تغییر ارقام پلاک ممکن است سبب وارد شدن زیان به راننده‌ای دیگر شود، تیمی با حضور «عوامل یگان امداد و عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ» تشکیل شده که با حضور در نقاط مختلف شهر با این تخلف برخورد می‌کنند.

سردار موسوی پور گفت: طرح برخورد با پلاک‌های مخدوش و ناخوانای وسایل نقلیه به شکل ضربتی آغاز شده و همچنان در دستور کار پلیس قرارخواهد داشت.

لازم به ذکر می‌باشد، دستکاری در پلاک به انحای مختلف جرم محسوب میگردد و کسانی که پلاک خود را میپوشانند، مشمول جریمه ۷۰۰ هزار تومانی نیز می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: ماموران پلیس راهور به شکل محسوس و نامحسوس در اطراف دوربین‌ها و معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک مستقر شدند، وسیله نقلیه متخلف را نیز توقیف و راننده متخلف را به دادسرا راهور معرفی می‌کنند.

سردار موسوی پور با تاکید بر اینکه تغییر در پلاک نه تنها یک تخلف رانندگی و یک جرم محسوب میگردد، اعلام کرد: تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودروی سواری، کامیون، اتوبوس و … مشمول این قانون می‌شوند و در صورت تخلف، «مقام قضایی» به تخلف آنان رسیدگی خواهد کرد.

منبع: پلیس