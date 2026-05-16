باشگاه خبرنگاران جوان - این پویش با مشارکت سازمان بهزیستی و همراهی معنوی سازمان حج و زیارت در تلاش است تا بخشی از هزینه‌های ولیمه حجاج، به تأمین جهیزیه، هزینه‌های درمان و کمک به مسکن جامعه هدف بهزیستی اختصاص یابد.

در سال‌های اخیر، بسیاری از زائران بیت‌الله الحرام ترجیح داده‌اند به جای برگزاری مراسم‌های پرهزینه ولیمه، سهمی در گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند داشته باشند؛ اقدامی که علاوه بر ترویج فرهنگ انفاق و نوع‌دوستی، آثار اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است.

برگزارکنندگان این پویش معتقدند روح حج، تنها در اعمال و مناسک خلاصه نمی‌شود و کمک به نیازمندان ودستگیری از اقشار آسیب‌پذیر، یکی از جلوه‌های مهم این سفر معنوی است.

بر همین اساس، ازحجاج بیت‌الله الحرام دعوت شده است تا در قالب پویش «ولیمه مهربانی حجاج»، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی اهدا کنند.

حجاج و خیران می‌توانندکمک‌های نقدی خود را از طریق حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهر تهران واریز کنند. شماره حساب:۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷شماره شبا: IR ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷شماره کارت:۶۳۶۷۹۵۷۰۴۱۹۸۴۷۲۰ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهر تهران)

همچنین تحویل اقلام غیرنقدی نیز از طریق ادارات بهزیستی شهرستان‌های استان تهران امکان‌پذیر است.

مسئولان راه اندازی این پویش ابراز امیدواری کرده‌اند که با مشارکت حجاج، بخشی از مشکلات معیشتی، درمانی و مسکن خانواده‌های نیازمند کاهش یابد و فرهنگ «ولیمه مهربانی» بیش از گذشته در میان زائران خانه خدا گسترش پیدا کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت