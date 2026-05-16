باشگاه خبرنگاران جوان - جان تراولتا در هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم کن در فرانسه، جایزه نخل افتخاری را روی صحنه دریافت کرد.
این بازیگر آمریکایی پیش از اولین نمایش جهانی اولین فیلمی که کارگردانی کرده و عنوانش «مربی پرواز شبانه هواپیمای ملخی یک طرفه» است، با یک غافلگیری بزرگ در کن روبهرو شد و آن زمانی بود که جشنواره نخل طلای افتخاری خود را که معادل یک عمر دستاورد هنری است، به وی اهدا کرد. تراولتا از این افتخار غافلگیرکننده شوکه و غرق در حیرت شد و در حالی که اشکهایش را فرو میخورد، گفت: این از اسکار هم فراتر است.
اما تراولتا این غافلگیری را با یک غافلگیری دیگر پاسخ داد و آن زمانی بود که با احساسی خاص به زبان فرانسوی فریاد زد: باورم نمیشود. این آخرین چیزی بود که انتظار داشتم و جمعیت را واداشت با شور و شوق فراوان وی را تشویق کنند
تراولتا خطاب به تیری فرمو رئیس کن، افزود: گفتی این یک شب خاص خواهد بود، اما من نمیدانستم که به این معنی خواهد بود. فرمو هم پاسخ داد: ما میدانستیم!
تراولتا در ادامه و پس از تشکر از فرمو، گفت که وقتی در ماه نوامبر با وی ملاقات کرد، انتظار نداشت فیلمش برای جشنواره پذیرفته شود.
وی افزود: وقتی تیری گفت که این فیلم نه تنها پذیرفته شده، بلکه تاریخساز شده چون اولین فیلمی است که به این سرعت پذیرفته میشود، مثل یک کودک گریه کردم چون باورم نمیشد. به نظر من، شما نکتهسنجترین فرد در صنعت سینما هستید. من از حضور در اینجا خیلی خوشحال بودم! هرگز انتظار این را نداشتم. خیلی ممنونم.
تراولتا که ۲ بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده است، امسال برای نمایش فیلم «مربی پرواز شبانه هواپیمای ملخی یک طرفه» که با حمایت اپل ساخته شده و بر اساس کتاب کودک وی در سال ۱۹۹۷ شکل گرفته، در جشنواره کن شرکت کرد.
این فیلم خانوادگی- زندگینامهای که او آن را «شخصیترین فیلمش» نامیده، درباره عصر طلایی هوانوردی و درباره یک جوان علاقهمند به هواپیما، جف (با بازی کلارک شاتول) و مادرش (با بازی کلی اویستون -کوینت) است که سفری یکطرفه و بینشهری را به سوی هالیوود آغاز میکنند. در این فیلم، الا بلو تراولتا دختر تراولتا، نیز بازی میکند.
پس از نمایش این فیلم یک ساعته، تراولتا برای گفتگو با فرمو روی صحنه برگشت و در آنجا درباره چگونگی شکلگیری عشقش به هوانوردی در دوران کودکیاش صحبت کرد و با اشاره به خانوادهاش که در میان جمعیت حضور داشتند، گفت: دلیل وجود این فیلم و در واقع دلیل وجود من به عنوان یک هنرمند، به خاطر آن گروهی است که آنجا هستند، خواهر بزرگترم الن، در واقع شخصیت اصلی فیلم است. اما در واقع ترکیبی از خواهرم و مادرم است، زیرا هر ۲ عمیقاً بر من تأثیر گذاشتند و مسئول تمام امیدها و آرزوهای من و شاهد تحقق آنها بودند.
جشنواره کن قبل از شروع جشنواره از پیتر جکسون و باربارا استرایسند به عنوان دریافت کنندگان نخلهای افتخاری امسال یاد کرده بود که به ترتیب در شبهای افتتاحیه و اختتامیه این جایزه را دریافت می کنند. با این حال چند سالی است که کن حداقل یک نخل طلای افتخاری را به طور غافلگیرکننده اهدا میکند. دنزل واشنگتن سال گذشته همزمان با اولین نمایش جهانی فیلم «بالاترین تا پایینترین» این جایزه را دریافت کرد.
به نقل از ورایتی، تراولتا برای نمایش فیلمهای «داستان عامهپسند» (۱۹۹۴)، «او خیلی دوستداشتنی است» (۱۹۹۷) و «رنگهای اصلی» (۱۹۹۸) در کن حضور داشت. فیلم «داستان عامهپسند» تارانتینو برنده نخل طلا شد، در حالی که شان پن، همبازی تراولتا، برای فیلم «او خیلی دوستداشتنی است» جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.
پخش آنلاین «مربی پرواز شبانه هواپیمای ملخی یکطرفه» از ۲۹ مه از اپل تیوی آغاز میشود.