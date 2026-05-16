باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث حبیبی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال ۱۴۰۵ که با محوریت بررسی اقدامات انجام شده در راستای کاهش ترافیک و هوشمندسازی معابر برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که اقدامات شهرداری‌های قروه، بیجار، دهگلان و سنندج در راستای کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات درون شهری ادامه یابد.

وی در ادامه اعمال قانون راهنمایی و رانندگی برای رانندگان حادثه‌ساز را ضروری عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی که در رفع گره ترافیکی این محور و توسعه سنندج نقش مهمی دارد، افزود: اقدامات کوتاه مدت برای کاهش بار ترافیک در این محور جهت روان سازی ترافیک انجام شده، اما باید به سرعت تکمیل و بهره‌برداری شود.

حبیبی خواستار بازدید سریع کمیته فنی از بلوار محمدی سنندج شد و گفت: ساماندهی ترافیک میدان محمدی و ورودی شهرک صنعتی، افزایش سطح ایمنی و کاهش تصادفات و ارتقاء کیفیت مسیر، بهبود و افزایش ارتباط جاده‌ای شهر سنندج و حومه و کاهش مصرف سوخت از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به مشکلات بلوار ابن سینا در ورودی سنندج – همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه این بلوار یکی از مسیر‌های اصلی در ورودی ناحیه پرازدحام نایسر است باید به سرغت ایمن سازی و ساماندهی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، از افزایش نرخ رشد حوادث رانندگی درون شهری و کاهش نرخ رشد برون شهری منجر به فوت در استان کردستان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل‌تر آن خبر داد.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص چند گره ترافیکی در سطح شهر سنندج، کنترل سرعت با نصب دوربین‌های هوشمند و لیزرگان، ساماندهی وانت بار‌های میوه فروش در سطح شهر در راستای حل بخشی از مشکلات ترفیک سنندج، جابجایی دوربرگردان‌ها و بریدگی‌های بلوار اسلام آباد، تعریض پل غربی قشلاق گریزه از وسط و کنار و بازسازی پل شرقی در قالب طرح تفصیلی اتخاذ شد و اعضای حاضر پیرامون موارد مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منبع:استانداری