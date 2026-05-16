باشگاه خبرنگاران جوان - گیاه خودرو شیپوری سفید در منطقه مازندران گیاهی خودرواست که در نواحی خزری در ایام بهار رشد می‌کند و منظره زیبایی را به تصویر می‌کشد. این گیاه بوی چندانی ندارد و در اصطلاح محلی (ککی مال) گفته می‌شود. این گیاه رونده، برای درختان مرکبات علیرغم زیبایی، مضر بوده و باغداران، اجازه رشد در اطراف درختان نمی‌دهند و به ناچار از بین می‌برند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از رویش این گل ها در شهرستان قائمشهر استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

