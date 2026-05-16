باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کشت سبزی و صیفی جات در خرمشهر در کنار مزیت‌های مهم، با چالش‌هایی مثل شوری آب و خاک، گرمای شدید، تبخیر بالا، گرد و غبار، نوسان کیفیت آب آبیاری و فشار آفات و بیماری‌ها همراه است. بنابراین کشت موفق در خرمشهر نیازمند مدیریت دقیق آب، انتخاب رقم مناسب، زمان‌بندی درست کاشت، و به‌کارگیری روش‌های نوین زراعی است.

سبزی و صیفی‌جات معمولاً نسبت به بسیاری از محصولات زراعی، دوره رشد کوتاه‌ت و بازگشت سرمایه سریع‌تری دارند. این موضوع برای کشاورزانی که به نقدینگی سریع نیاز دارند بسیار مهم است. محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی، خیار، بامیه، فلفل، بادمجان، کدو و سبزی‌های برگی می‌توانند در صورت مدیریت درست، درآمد خوبی ایجاد کنند.

برداشت ۸ هزار تن سبزی و صیفی پاییزه از زمین‌های کشاورزی خرمشهر

حسن دشتی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر پیش از این از برداشت بیش از ۸ هزار تن انواع سبزی و صیفی پاییزه از مزارع این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: محصولات برداشت‌شده شامل انواع سبزیجات برگی، گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل و ... بوده که با تلاش کشاورزان منطقه تولید شده است. دشتی‌نژاد افزود: بخش قابل توجهی از این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار شهرستان، به سایر شهرهای استان نیز ارسال می‌شود و نقش مهمی در تأمین بازار و تنظیم عرضه محصولات کشاورزی دارد.

خرمشهر با وجود محدودیت‌های جدی مانند گرمای شدید، شوری آب و خاک، و تنش‌های محیطی همچنان ظرفیت بالایی برای کشت سبزی و صیفی‌جات دارد؛ به‌ویژه اگر انتخاب محصول درست باشد و مدیریت مزرعه بر پایهٔ آبیاری دقیق، زمان‌بندی مناسب، اصلاح خاک، و استفاده از ارقام مقاوم انجام شود.

در این منطقه، محصولاتی مانند بامیه، بادمجان، فلفل، کدو و در زمان‌های مناسب گوجه‌فرنگی و خیار می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند. در مقابل، سبزی‌های برگی و محصولات حساس‌تر بهتر است در فصل‌های خنک‌تر یا در شرایط محافظت‌شده کشت شوند.

در نهایت، کشاورزی موفق در خرمشهر به این اصل وابسته است که کشاورز باید با اقلیم بجنگد نه اینکه نادیده‌اش بگیرد یعنی کشت را با شرایط طبیعی منطقه هماهنگ کند، نه برعکس. اگر این نگاه علمی و مدیریتی وجود داشته باشد، سبزی و صیفی‌جات می‌توانند به یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشاورزی خرمشهر تبدیل شوند.