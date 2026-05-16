باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - وضعیت ادامه فعالیت باشگاه آلومینیوم اراک در لیگ برتر فوتبال ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم نهایی در این خصوص به جلسه مدیران ارشد کارخانه آلومینیوم موکول شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مسئولان باشگاه آلومینیوم در انتظار برگزاری نشست مهمی با مدیران مجموعه صنعتی و کارخانه هستند تا درباره ادامه تیمداری در فصل آینده لیگ برتر تصمیم‌گیری شود. این جلسه قرار است طی هفته‌های آینده برگزار شده و تکلیف نهایی حضور تیم در رقابت‌های فصل جدید مشخص شود.

با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توقف فعالیت تیم، منابع نزدیک به باشگاه تأکید دارند که احتمال ادامه تیمداری بسیار بالا است و باشگاه به‌طور کامل از چرخه فوتبال حرفه‌ای خارج نخواهد شد. با این حال، یکی از موضوعات اصلی مطرح در این نشست، کاهش محسوس بودجه تیم در فصل آینده عنوان شده است.

گفته می‌شود این کاهش بودجه به دلیل آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف کارخانه آلومینیوم در جریان «جنگ تحمیلی سوم» و تبعات اقتصادی ناشی از آن در دستور کار مدیران قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های ورزشی و نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز تأثیرگذار باشد.

در صورت تصویب نهایی ادامه فعالیت تیم، آلومینیوم اراک با ساختاری اقتصادی‌تر و بودجه‌ای محدودتر نسبت به فصل‌های گذشته وارد لیگ برتر خواهد شد و سیاست‌گذاری‌های باشگاه نیز بر اساس همین شرایط بازنگری می‌شود.

با این شرایط، آینده نماینده فوتبال اراک همچنان وابسته به تصمیم نهایی مدیران کارخانه است و باید دید در هفته‌های پیش‌رو چه سرنوشتی برای این تیم صنعتی رقم خواهد خورد.