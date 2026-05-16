باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از واکاوی چالش‌های واحد‌های مرغداری گوشتی خبر داد و گفت: به دنبال طرح چالش‌های مرغداران گوشتی در شورای کشاورزی این شهرستان جهت تسهیل فرآیند تولید، مسائل تحلیل و تدابیر لازم از سوی مسئولین ملی و استانی اتخاذ شد.

او با بیان اینکه مدیریت تامین جوجه یک‌روزه یکی از چالش‌های مطرح شده بوده است، اظهار کرد: در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان در خصوص نوسانات قیمت جوجه، با پیگیری‌های مستمر مسئولین استان، سهمیه‌ای بالغ بر ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه با نرخ مصوب به مرغداران استان تخصیص یافت. رصد بازار نشان‌دهنده اثربخشی تمهیدات وزارت متبوع و آغاز روند کاهشی قیمت در سطح ملی، استان و شهرستان است که انتظار می‌رود منجر به ثبات در هزینه‌های ثابت تولید شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تأمین مالی و رفع چالش نقدینگیدیگری مسئله‌ی مطرح شده است که به جهت پایداری سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، سه بازوی حمایتی «تسهیلات نوی پو یا طرح پالیز» بانک کشاورزی، تسهیلات واحد‌های خرد طیور و «طرح تولید قراردادی» شرکت پشتیبانی امور دام کشور پیش‌بینی شده است. این ابزار‌ها با هدف کاهش فشار مالی بر تولیدکننده، بخش عمده‌ای از محدودیت‌های نقدینگی را مرتفع ساخته‌اند.

میرزایی به تضمین بازار و امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان موضوع مورد بحث مرغداران نیز پرداخت و گفت: برای زدودن ابهام از آینده بازار، الگوی «تولید قراردادی» توسط اداره کل پشتیبانی امور دام با مزایای ویژه اجرایی شده است. در این طرح، نهاده‌ها با قیمت روز و مهلت بازپرداخت ۸۹ روزه تامین شده و محصول نهایی با قیمت تضمینی ۲۷۲ هزار تومان (درب کشتارگاه) خریداری می‌گردد. این استراتژی، ریسک ناشی از نوسانات بازار را از دوش تولیدکننده برداشته و حاشیه سود امنی را ایجاد می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز به پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جهت برای تامین سوخت اضطراری واحد‌های مرغداری نیز اشاره و بیان کرد: با عنایت به حساسیت بالای صنعت طیور به قطعی انرژی و به منظور پیشگیری از تلفات و خسارات احتمالی در شرایط ناترازی برق یا وضعیت‌های اضطراری و همچنین با توجه به ضرورت حفظ تداوم تولید در شرایط خاص و ناترازی‌های احتمالی انرژی، پروتکل تامین سوخت اضطراری تدوین شده است.

او افزود: مرغداران مجازند در هر زمان، درخواست سوخت اظطراری خود را از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ثبت نمایند. در مرحله نخست، سوخت مورد نیاز برای یک هفته تامین و در صورت تداوم شرایط، سهمیه مذکور تا پایان دوره پرورش به‌صورت هفتگی تمدید خواهد شد.

میرزایی تاکید کرد: تبیین هوشمندانه این بسته‌های حمایتی و انتقال حس امنیت به بهره‌برداران، نه تنها موانع عملیاتی، بلکه دغدغه‌ها و تردید‌های ذهنی آنان را نیز مرتفع می‌کند. با هم‌افزایی میان تدابیر ستادی و پیگیری‌های میدانی، مسیر برای جهش معنادار در آمار جوجه‌ریزی و بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های بالقوه هموار خواهد شد. تحقق این مهم، علاوه بر تضمین امنیت غذایی و ثبات بازار در ماه‌های آتی، گامی استراتژیک در جهت صیانت از زنجیره ارزش تولید و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی بخش کشاورزی تلقی می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس