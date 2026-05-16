باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اولسیا رومینسکایا، ستاره‌شناس و رئیس بخش روش‌شناسی و آموزش در مرکز فرهنگی و آموزشی یاروسلاول، گزارش داد که در شامگاه ۶ جولای، زمین به دورترین نقطه از خورشید در مدار خود خواهد رسید.

او توضیح داد: همانطور که می‌دانیم، زمین در یک مسیر دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک مسیر بیضوی می‌چرخد. زمین در ساعت ۹ شب به وقت مسکو در ۶ جولای ۲۰۲۶ از اوج خود - دورترین نقطه در مدار خود - عبور خواهد کرد.

رومینسکایا گفت: فاصله زمین تا خورشید در آن زمان ۱۵۲.۱ میلیون کیلومتر خواهد بود. این را با ژانویه مقایسه کنید، زمانی که زمین از حضیض خود - نزدیکترین نقطه در مدار خود به خورشید - عبور کرد. این اتفاق در ۲ ژانویه ساعت ۱ بامداد رخ داد و فاصله تا خورشید ۱۴۷.۱ میلیون کیلومتر بود.

به گفته این ستاره شناس، اگر محور زمین کج نبود، هیچ فصلی وجود نداشت و زمین در طول سال به طور مساوی نور خورشید را دریافت می‌کرد.

او می‌گوید: به عنوان مدرس در آسمان‌نما، با حضار تعامل دارم و متوجه شده‌ام که حتی بزرگسالان هم از اینکه می فهمند فصل‌ها با تغییر فاصله بین زمین و خورشید تغییر نمی‌کنند، شگفت‌زده می‌شوند. مردم از اینکه ما در اواسط تابستان، نه زمستان، از خورشید دورتر هستیم، شگفت‌زده می‌شوند.»

منبع: ریانووستی

برچسب ها: فاصله زمین ، خورشید و ماه ، سیاره زمین ، حضیض مداری
