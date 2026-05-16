باشگاه خبرنگاران جوان - در امتداد رویکرد برنامه‌محور و تلاش مستمر مجموعه شهرداری، اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی در مناطق مختلف شیراز با انسجام و پیگیری مستمر در حال انجام است؛ روندی که با تعریف پروژه‌های متعدد شهری و تمرکز بر طرح‌های شاخص، افق روشنی از پیشرفت، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را پیش روی این کلان‌شهر ترسیم کرده است.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در جلسه شورای عالی مدیران شهرداری، در سخنانی راهبردی، امیدبخش و قاطعانه ضمن تشریح عملکرد مدیریت شهری در سال ۱۴۰۴، افق روشنی را پیش روی مردم و سرمایه‌گذاران این کلان‌شهر ترسیم کرد.

او، سال گذشته را با وجود چالش‌های موجود، «پرافتخارترین سال خدمت» برای شهرداری شیراز دانست و تأکید کرد: موج پروژه‌های عمرانی در شهر نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه با قدرت بیشتری در سال جاری ادامه خواهد یافت.

شهردار شیراز با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: سال گذشته سال سختی بود، اما همان‌طور که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم، می‌توانم با عدد و رقم بگویم سال ۱۴۰۴ باوجود شرایط دشوار، پرافتخارترین سال خدمت برای شهرداری بود. ما در تمام ۱۱ منطقه حضور داشتیم و پروژه‌های شاخصی را از منطقه یک تا یازده به ثمر رساندیم.

اسدی افزود: این موفقیت حاصل تلاش همه شهرداران مناطق، معاونین، کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری است. امروز نیز اگر پروژه‌ای افتتاح می‌کنیم، نتیجه زحمات شبانه‌روزی همکاران در سال ۱۴۰۴ است.

اسدی با اشاره به فضای کاری شهرداری در سال گذشته گفت: ما عباراتی مانند «سال جادویی» و «اردیبهشت جادویی» را به کار بردیم، زیرا حجم پروژه‌ها و فعالیت‌ها واقعاً قابل توجه بود و تلاش ما این است که وارد حاشیه نشویم.

او، خطاب به مدیران شهرداری افزود: محکم و استوار به کار خود ادامه دهید؛ بهترین دفاع، کار شبانه‌روزی و خدمت صادقانه به مردم است.

پروژه «هشت‌بهشت» در قلب شیراز

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای یک پروژه بزرگ فرهنگی و گردشگری در شهر خبر داد و گفت: تلاش ما این است که شیراز به عنوان یکی از صد شهر برتر جهان و عروس شهرهای ایران مطرح شود.

او ادامه داد: در طرح ۵۷ هکتاری بین حرم حضرت شاهچراغ(ع) و حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)، پروژه «هشت‌بهشت» اجرا خواهد شد. در این محدوده هشت امامزاده وجود دارد و با پیگیری معاونت برنامه‌ریزی و سازمان بازآفرینی فضاهای شهری این طرح در حال شکل‌گیری است.

اسدی با اشاره به برنامه‌های سال جدید تصریح کرد: برای سال جاری اجرای ۱۸۵۰ پروژه مصوب شورای اسلامی شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد و همه مدیران باید برای تحقق کامل این برنامه‌ها تلاش کنند.

شهردار شیراز یکی از مطالبات مهم شهروندان را بهبود وضعیت آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: موضوع چاله‌ها و کیفیت آسفالت یکی از دغدغه‌های مردم است و باید با جدیت پیگیری شود.

او افزود: آسفالت هزینه‌بر است و با بارندگی نیاز به لکه‌گیری دارد، اما این مطالبه مردم نباید سرسری گرفته شود و طبق برنامه عملیاتی، اجرای طرح‌های آسفالت در سطح شهر آغاز خواهد شد.

اسدی همچنین درباره عوارض ساختمانی گفت: امروز عوارض ساختمانی کمتر از ۵ درصد هزینه ساخت است و شهرداری تلاش کرده با تحمل فشار سخت، هزینه ساخت‌وساز برای مردم در حد معقول باقی بماند.

آمادگی شهر برای محرم و پاسداشت شهدای شهرداری

شهردار شیراز در پایان این جلسه بر آمادگی شهر برای ماه محرم تأکید کرد و گفت: داربست‌ها و تزئینات شهری نباید جمع‌آوری شوند و پشتیبانی شبانه ادامه خواهد داشت. سازمان فرهنگی نیز چند روز قبل از آغاز ماه محرم فضای شهر را حال و هوای حسینی خواهد داد.

او، همچنین بر زنده نگه داشتن یاد شهدای شهرداری، به‌ویژه در منطقه زیباشهر که تعدادی از پرسنل شهرداری به شهادت رسیدند، تأکید کرد.

اسدی در پایان با اشاره به روحیه همدلی در مجموعه شهرداری گفت: ما در شهرداری یک خانواده هستیم و همه ۱۳ هزار پرسنل برای من یکسان هستند. بازدید از بخش‌های مختلف شهرداری ادامه خواهد داشت تا مشکلات بررسی و مسیر خدمت‌رسانی با قدرت دنبال شود.

منبع: شهرداری شیراز