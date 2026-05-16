نتایج یک مطالعه نشان داده است که مدت زمان مطلوب خواب بین ۶.۴ تا ۷.۸ ساعت در شب است و کم خوابی زیاد با پیری مرتبط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه اخیر نشان داد که خوابیدن بیش از حد یا خیلی کم ممکن است نشانهای از پیری بیولوژیکی تسریعشده در بدن باشد، در زمانی که بسیاری از مردم با مشکلات فزایندهای در داشتن خواب سالم مواجه هستند.
در حالی که اثرات مضر کمبود خواب سالهاست که شناخته شده است، مطالعه جدید نشان میدهد که خواب بیش از حد نیز ممکن است مضر باشد. محققان دریافتند افرادی که کمتر از شش ساعت یا بیشتر از هشت ساعت در شب میخوابند، علائم پیری بیولوژیکی سریعتری را در مقایسه با دیگران نشان میدهند.
نتایج نشان داد که مدت زمان مطلوب خواب بین ۶.۴ تا ۷.۸ ساعت در شب است و کسانی که کمترین میزان خواب را داشتند، علائم پیری را نشان دادند.
جونهائو ون، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت که این یافتهها به این معنی نیست که خواب به تنهایی سرعت پیری را کنترل میکند، اما نشان میدهد که خواب خیلی کم یا خیلی زیاد ممکن است نشانه کاهش سلامت کلی باشد.
این مطالعه که توسط محققان مرکز پزشکی ایروینگ دانشگاه کلمبیا انجام شده است، بر دادههای نزدیک به نیم میلیون شرکتکننده در بیوبانک بریتانیا متکی بود.
محققان از تکنیکهای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل آنچه که به عنوان "ساعتهای بیولوژیکی" شناخته میشوند، استفاده کردند. این ابزارها سن عملکردی اندامها و بافتها را اندازهگیری میکنند، نه سن تقویمی فرد.
پیری بیولوژیکی به کاهش تدریجی کارایی عملکردهای بدن، از جمله توانایی سلولها در ترمیم خود، اشاره دارد که خطر بیماری و مرگ را افزایش میدهد.
محققان با تکیه بر دادههای متنوع، از جمله تصاویر پزشکی، پروتئینها و شاخصهای متابولیک، وضعیت ۱۷ سیستم اندام را در ۲۳ ساعت بیولوژیکی مختلف تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم توانست مدلهای متعددی را برای اندازهگیری پیری اندامها، مانند کبد، بر اساس نشانگرهای زیستی مختلف بسازد که درک عمیقتری از تأثیر خواب بر سلامت ارائه میدهد.
این مطالعه نشان داد که خواب ناکافی با میزان بالاتر افسردگی و اضطراب و همچنین چاقی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، بیماری قلبی و اختلالات ریتم قلب مرتبط است.
خواب ناکافی یا بیش از حد همچنین با بیماریهای تنفسی مانند آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) و همچنین اختلالات گوارشی مانند گاستریت و بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) مرتبط بود.
محققان معتقدند که خواب طولانی مدت ممکن است از طریق تغییرات در مغز و درصد چربی بدن، به ویژه در بزرگسالان مسن، بر سلامت روان تأثیر بگذارد.
ون بر اهمیت این مطالعه در نشان دادن ارتباط عمیق بین خواب و عملکردهای مختلف بدن تأکید کرد و خاطرنشان کرد که خواب خوب برای حفظ تعادل متابولیک و سیستم ایمنی سالم ضروری است.
کارشناسان سلامت توصیه میکنند برای بهبود کیفیت خواب، برنامههای منظم خواب را حفظ کنید، زمان استفاده از صفحه نمایش را قبل از خواب کاهش دهید و از مصرف کافئین در عصر خودداری کنید.
این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.
منبع: دیلی میل