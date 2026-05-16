باشگاه خبرنگارانجوان؛ جواد فراهانی - هواوی از ساعت هوشمند جدید خود با نام Watch Buds رونمایی کرد، یک ساعت هوشمند با طراحی منحصر‌به‌فرد که شامل ایرباد‌های بی‌سیم کوچک است.

ممتازترین ویژگی ساعت هوشمند جدید هواوی واچ بادز ۲، صفحه نمایش چرخان آن است که ایرباد‌های بی‌سیم کوچک را در زیر خود جای داده است. از این ایرباد‌ها می‌توان برای برقراری تماس و گوش دادن به موسیقی استفاده کرد و می‌توان آنها را مستقیماً از طریق ساعت شارژ کرد.

این ساعت دارای طراحی شیک ساخته شده از تیتانیوم و شیشه ضد خش است و ابعاد آن ۴۷ در ۴۷ در ۱۴.۷ میلی‌متر و وزن آن ۵۴.۵ گرم است.

صفحه نمایش ۱.۵ اینچی LTPO AMOLED آن دارای وضوح ۴۶۶ در ۴۶۶ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است که استفاده از آن را در فضای باز و زیر نور خورشید راحت می‌کند.

این ساعت با سیستم عامل HarmonyOS کار می‌کند و به سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، تراشه NFC برای پرداخت‌های بدون تماس و حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز است.

همچنین با برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی برای نظارت بر فعالیت بدنی روزانه کاربر ارائه می‌شود و از یک باتری لیتیوم-یونی ۴۱۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ بی‌سیم تغذیه می‌شود.

منبع: gsmarena