باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، اظهار کرد: وزارت کار از آغاز ثبت‌نام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۲۴ اردیبهشت‌ماه تا ۲۰ خرداد خبر داده است.

وی با بیان اینکه این وام در ۱۰ نوبت پرداخت می‌شود، عنوان کرد: این وام با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه است و متقاضیان برای دریافت آن باید به درگاه صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.

سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنان خود افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است برنامه‌ریزی تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید رخ داده و نقشه حمل کالا‌های ضروری و اساسی از طریق مرز‌ها در حال تدوین است.

سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی، اظهار کرد: فردوسی پهلوانی را با عدالت و دادگستری معنا بخشید و امروز فرزندان همین مرز و بوم جانانه ایستادگی می‌کنند. دیروز سالروز تحمیل موجودیت صهیونیستی به منطقه بود که به درستی روز نکبت نام گرفته است. شاهدیم در طول چند سال اخیر چطور معنای انسانیت به بازی گرفته شده است و قتل‌عام قریب به ۷۰ هزار انسان و ۲۰ هزار زن و کودک نشان از این دارد که این رژیم جعلی کل صلح را در منطقه و در غرب آسیا به بازی گرفته است.

وی افزود: ایران بر حقوق حقه خود پافشاری دارد و با تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مسئولیت جامعه بین‌الملل را برای پایان‌دهی به نسل‌کشی یادآوری می‌کند. مردم نشان دادند راه عبور از مشکلات همبستگی ملی است و اتحاد مقدس در طول این ۷۷ روز به عنوان ابزار قدرت در مذاکره همراه سربازان دیپلماسی ما بود. همدلی مردم می‌تواند ما را از بحران‌ها عبور دهد و این میراث رهبری شهید برای مردم ما به عنوان یک دستاورد است.

مهاجرانی با اشاره به بدرقه تیم ملی توسط رئیس‌جمهور، گفت: رئیس‌جمهور پزشکیان بعد از گرفتن پیراهن شماره ۱۲ به عنوان یار دوازدهم تیم ملی از ورزشگاه ۱۲ هزار نفری و آسیب‌های وارده به این ورزشگاه بازدید داشتند. آقای عارف نیز به بازدید باشگاه دانش‌پژوهان جوان و سازمان فضایی کشور رفتند. آقای عارف در این دیدار عنوان کردند که نخبگان ایرانی خارج از کشور را سرمایه عظیم می‌دانیم، دولت مهاجرت نخبگان را سرزنش نمی‌کند، اما اگر قصد بازگشت دارند از آنها حمایت می‌کند. ایشان تأکید کردند ایران ابرقدرت است و قدرت را برای گسترش صلح در دنیا و خدمت به موجودی به نام انسان که از دید ما مسلمانان خداوند به او کرامت بخشیده است می‌خواهد. نگاه ما به قدرت فرق دارد، تهدیدی نیست؛ ابرقدرت نظامی و علمی هستیم.

سخنگوی دولت تشریح کرد: در جلسه چهارشنبه هیأت دولت، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهر‌ها و استفاده از ظرفیت حلقه میانی به تصویب رسید. بر این اساس نهاد پیشرفت و توسعه محله با هدف ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توسعه پایدار تشکیل می‌شود. همچنین در راستای مدیریت بازار دارو، دولت مصوبه‌ای داشت تا بازار دارو و تجهیزات پزشکی به درستی مدیریت شود.

مهاجرانی با بیان اینکه شرکت ملی گاز اجرای مستمر و هدفمند طرح‌های بهینه‌سازی را از محور‌های اصلی مدیریت مصرف انرژی در کشور می‌داند، افزود: در حوزه کشاورزی، صنایع، نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها که انرژی‌بر هستند، طرح بهینه‌سازی دنبال می‌شود. ۷۵ شرکت کاربر در ۲۹ استان با شرکت گازرسانی قرارداد امضا کردند.

به گفته وی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرده است که سکوی ملی هوش مصنوعی از ابتدای خرداد به وضعیت خود برمی‌گردد و طی هفته‌های اخیر پژوهشگاه و دانشگاه‌ها در حال فعالیت بر روی آن بودند و این سکو در حال حاضر در حال تست است.

سخنگوی دولت یادآور شد: مسابقات روبوکاپ ۲۰۲۶ از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد. تیم‌های برتر به مسابقات روبوکاپ کره جنوبی اعزام می‌شوند.

مهاجرانی افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کردند که هیچ نگرانی درباره ذخایر مرغ کشور نداریم و در راستای تنظیم بازار اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد در کشور شده و به هر میزان نیاز باشد عرضه می‌شود. مرغ منجمد به قیمت ۲۵۵ هزار تومان در تمامی مراکز عمومی در حال عرضه است و امکان عرضه آن به صورت مستقیم در سطح شهر‌ها وجود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت