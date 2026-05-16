باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی با اشاره به تقویم فشرده اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی گفت: با توجه به رویدادهای بین‌المللی پیشِ‌ رو در بخش‌های مختلف هاکی چمن و سالنی، برنامه‌ریزی اردوها با هدف افزایش آمادگی فنی و بدنی ملی‌پوشان و حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است. تلاش می‌کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب تمرینی و پشتیبانی لازم، مسیر آماده‌سازی تیم‌ها با بالاترین کیفیت پیش برود.

قدیمی درخصوص تاثیرات منفی جنگ تحمیلی سوم بر رشته هاکی گفت : متاسفانه در اسفند سال گذشته حین برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم هاکی چمنی بانوان کشورمان در سمنان جهت حضور در انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا، دشمنان قسم‌خورده به میهن عزیزمان تجاوز کردند و تیم هاکی بانوان از حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا جا ماند.

وی افزود: همچنین روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، ساختمان فدراسیون هاکی مورد حمله قرار گرفت و خسارت‌های جدی وارد شد که خوشبختانه با تلاش و حرکت جهادی روند بازسازی در مدت کوتاه انجام و فعالیت‌های فدراسیون بدون وقفه ادامه پیدا کرد. همچنین در ۲ ماه آینده، تیم‌های ملی هاکی سالنی آقایان و بانوان کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیای تایلند ، تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید آقایان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان، تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید بانوان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان و تیم‌های هاکی روی چمن ۵نفره زیر ۱۷ سال پسران و دختران کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان اعزام خواهند شد.



برنامه اردوهای پیشِ روی فدراسیون هاکی به شرح ذیل است:

۱-نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی آقایان، جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد –مراغه

۲-دومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۳ لغایت ۱۰ خرداد - تهران

۳- دومین اردوی آماده‌سازی تیم امید هاکی روی چمن ۱۱ نفره بانوان و تیم هاکی چمن۵ نفره دختران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان، از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد-تهران

۴-دومین اردوی آماده‌سازی تیم امید هاکی روی چمن ۱۱ نفره آقایان و تیم هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان و عمان، از ۲۸ اردیبهشت لغایت ۷ خرداد-کرمانشاه

لازم بذکر است حضور ۹ بازیکن مستعد پسر و ۹ بازیکن مستعد دختر در تیم هاکی روی چمن امید زیر ۲۰ سال آقایان و بانوان گزینش‌شده از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هاکی وزارت ورزش و جوانان سال گذشته ، نشان از اهمیت بالای این المپیاد و دقت نظر استعدادیاب‌های توانمند کشورمان است.