رئیس فدراسیون هاکی گفت: متاسفانه در اسفند ماه حین برگزاری اردوی آماده سازی تیم هاکی چمنی بانوان جهت حضور در انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا، دشمنان قسم خورده به میهن عزیزمان تجاوز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی با اشاره به تقویم فشرده اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی گفت: با توجه به رویدادهای بین‌المللی پیشِ‌ رو در بخش‌های مختلف هاکی چمن و سالنی، برنامه‌ریزی اردوها با هدف افزایش آمادگی فنی و بدنی ملی‌پوشان و حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است. تلاش می‌کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب تمرینی و پشتیبانی لازم، مسیر آماده‌سازی تیم‌ها با بالاترین کیفیت پیش برود.

قدیمی درخصوص تاثیرات منفی جنگ تحمیلی سوم بر رشته هاکی گفت : متاسفانه در اسفند سال گذشته حین برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم هاکی چمنی بانوان کشورمان در سمنان جهت حضور در انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا، دشمنان قسم‌خورده به میهن عزیزمان تجاوز کردند و تیم هاکی بانوان از حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا جا ماند.

وی افزود: همچنین روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، ساختمان فدراسیون هاکی مورد حمله قرار گرفت و خسارت‌های جدی وارد شد که خوشبختانه با تلاش و حرکت جهادی روند بازسازی در مدت کوتاه انجام و فعالیت‌های فدراسیون بدون وقفه ادامه پیدا کرد. همچنین در ۲ ماه آینده، تیم‌های ملی هاکی سالنی آقایان و بانوان کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیای تایلند ، تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید آقایان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان، تیم هاکی چمن ۱۱ نفره امید بانوان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان و تیم‌های هاکی روی چمن ۵نفره زیر ۱۷ سال پسران و دختران کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان اعزام خواهند شد.

برنامه اردوهای پیشِ روی فدراسیون هاکی به شرح ذیل است:

۱-نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی آقایان، جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد –مراغه

۲-دومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان جهت حضور در قهرمانی آسیا در تایلند از ۳ لغایت ۱۰ خرداد - تهران

۳- دومین اردوی آماده‌سازی تیم امید هاکی روی چمن ۱۱ نفره بانوان و تیم هاکی چمن۵ نفره دختران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در عمان، از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد-تهران

۴-دومین اردوی آماده‌سازی تیم امید هاکی روی چمن ۱۱ نفره آقایان و تیم هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۷ سال جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان و عمان، از ۲۸ اردیبهشت لغایت ۷ خرداد-کرمانشاه

لازم بذکر است حضور ۹ بازیکن مستعد پسر و ۹ بازیکن مستعد دختر در تیم هاکی روی چمن امید زیر ۲۰ سال آقایان و بانوان گزینش‌شده از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هاکی وزارت ورزش و جوانان سال گذشته ، نشان از اهمیت بالای این المپیاد و دقت نظر استعدادیاب‌های توانمند کشورمان است.

برچسب ها: فدراسیون هاکی ، مسابقات هاکی
خبرهای مرتبط
سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد
تخریب ساختمان فدراسیون هاکی در حمله رژیم صهیونیستی
در پی حمله به نزدیکی مجموعه انقلاب؛ بخش‌هایی از فدراسیون هاکی تخریب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها