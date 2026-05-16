رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن به لحاظ اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بررسی مصادره اموال اشرار و سران گروهک های تروریستی با گرامیداشت یادو خاطره امام خامنه ای شهید و شهدای جنگ رمضان گفت: امام شهید امت یک رهبر با ابعاد شخصیتی مختلف و گسترده بود.

رئیس کل دادگستری استان با تشکر از تمامی مجموعه ها در تامین امنیت مردم و حفاظت و صیانت از مرز و بوم ایران اسلامی گفت: اقدامات دستگاه قضایی در امتداد اقدامات نیروهای مسلح برای برقراری امنیت در کشور است.

عتباتی در ادامه تاکید کرد، هزینه بزهکاری برای عناصر دشمن و وطن فروشان تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستور توقیف اموال 129 نفر از عوامل دشمن با لحاظ اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم صادر شد گفت: توقیف اموال خائنین، وطن فروشان، سلبرتی های خائن، رسانه های معاند توسط قوه قضائیه با قدرت ادامه دارد و در این خصوص برخوردهای قاطع و بازدارنده انجام می شود.

در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم به توقیف اموال عناصر دشمن و خائنین تاکید کرد و برخورد قاطع با این وطن فروشان را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و سپس دستورات جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

