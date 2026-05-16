باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با بیان این که انتظار می رود تغییر ساعات کاری در شهر تهران بتواند بیش از ۱۵۰ مگاوات از مصرف برق پایتخت را در ساعات اوج بار میان روز کاهش دهد از آغاز به کار فعالیت قرارگاه پایش مصرف انرژی با تمرکز ویژه بر مصرف برق نهادهای اجرایی، عمومی و دستگاه های اداری خبر داد.

کامبیز ناظریان با بیان این که حدود دوازده درصد از مصرف برق شهر تهران در فصل گرما مربوط به مشترکان اداری است تصریح کرد: مطابق مصوبه هیات وزیران، تمامی ادارات، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، شعب بانک ها و شهرداری ها موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ و در ساعات غیراداری حداقل ۷۰ درصد نسبت به مصرف همان روز کاهش دهند.

وی افزود: مسئولان ادارات موظفند نظارت کافی در خصوص تنظیم دمای سامانه های سرمایشی بر روس عدد ۲۵ درجه سانتگیراد به عنوان دمای آسایش را به عمل آورده و سامانه‌های مزبور را حداقل یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری یعنی ساعت ۱۲ از مدار مصرف خارج کنند.

ناظریان تصریح کرد: بازرسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ روزانه به صورت میدانی عملکرد ادارات را از نزدیک بررسی کرده و همچنین وضعیت مصرف برق و استفاده از سامانه های سرمایشی ادارات نیز به صورت لحظه ای از طریق رصدخانه شبکه برق و انرژی و مراکز پایش و راهبری این شرکت با استفاده از کنتورهای هوشمند کنترل و برق ادارات پرمصرف محدود و قطع خواهد شد.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران