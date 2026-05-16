پکن و واشنگتن توافق کردند مالیات بر واردات برخی کالا‌ها را به طور متقابل کاهش دهند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید چین و آمریکا پس از نشست دو روزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او در پکن، توافق کردند که تعرفه‌های برخی کالا‌ها را به طور متقابل کاهش دهند.

با این حال، فهرست دقیق محصولات و میزان تغییر تعرفه‌ها هنوز فاش نشده است. 

به گفته پکن، گفت‌و‌گو درباره جزئیات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این خصوص توضیح داد که پکن و واشنگتن توافق کرده‌اند که یک شورای تجارت برای بحث در مورد مسائلی از جمله کاهش تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت دوجانبه ایجاد کنند.

ترامپ روز گذشته سفر خود به پکن را به پایان رساند. این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به پکن در ۹ سال گذشته بود. آخرین بار ترامپ در سال ۲۰۱۷ و در اولین دور ریاست جمهوری خود به چین سفر کرده بود. 

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته احتمال لغو برخی تحریم‌های چین را مطرح کرده بود. امتیازی غیر منتظره از سوی کاخ سفید که به پکن داده شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، چین و آمریکا ، تعرفه
خبرهای مرتبط
تهران، تایوان تجارت روی میز مذاکره ترامپ و شی
ادعای مقامات آمریکایی: برنامه‌ای برای اقدام نظامی فوری علیه کوبا نداریم
شکست حقوقی دیگر برای ترامپ؛ تعرفه‌های جهانی «غیرقانونی» اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ