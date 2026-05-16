باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید چین و آمریکا پس از نشست دو روزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او در پکن، توافق کردند که تعرفه‌های برخی کالا‌ها را به طور متقابل کاهش دهند.

با این حال، فهرست دقیق محصولات و میزان تغییر تعرفه‌ها هنوز فاش نشده است.

به گفته پکن، گفت‌و‌گو درباره جزئیات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این خصوص توضیح داد که پکن و واشنگتن توافق کرده‌اند که یک شورای تجارت برای بحث در مورد مسائلی از جمله کاهش تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت دوجانبه ایجاد کنند.

ترامپ روز گذشته سفر خود به پکن را به پایان رساند. این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به پکن در ۹ سال گذشته بود. آخرین بار ترامپ در سال ۲۰۱۷ و در اولین دور ریاست جمهوری خود به چین سفر کرده بود.

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته احتمال لغو برخی تحریم‌های چین را مطرح کرده بود. امتیازی غیر منتظره از سوی کاخ سفید که به پکن داده شد.

منبع: آناتولی