وزیر کشور با اشاره به دیدار با همتای پاکستانی خود گفت: یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های امروز، موضوع تجارت مرزی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، ضمن قدردانی از سفر وی به تهران، اظهار داشت: از دولت و ملت پاکستان صمیمانه سپاسگزارم. روابط دو کشور ریشه در تاریخ دارد و همواره روابط ایران و پاکستان حسنه بوده است. سفر وزیر کشور پاکستان نیز که چندمین بار است به ایران انجام می‌شود، نشان‌دهنده همین روابط صمیمانه است.

وی افزود: مباحث دوجانبه بسیار خوبی مطرح شد. ایران و پاکستان مرز‌های طولانی مشترکی دارند و مرز‌های ما، مرز‌های دوستی، برادری و مرز‌های امن است که با تلاش دو جانبه، امن‌تر هم خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های امروز، موضوع تجارت مرزی بود که توافق شد هم از سوی ایران و هم از سوی پاکستان، تسهیلات و اقداماتی صورت گیرد تا فرایند‌ها کوتاه‌تر شود و مبادلات مرزی، ترانزیتی، تبادل کالا و تجارت با سهولت بیشتری انجام شود.

مومنی تصریح کرد: درباره برخی گذرگاه‌های جدید نیز بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت. در مجموع درباره امنیت مرزها، مبادلات تجاری و روابط فی‌مابین، گفت‌و‌گو‌های خوبی انجام شد و ظرفیت‌های بسیار مناسبی میان دو کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم دولت‌ها و هم ملت‌های دو کشور نگاه بسیار مثبتی به یکدیگر دارند. نخستین پیام رهبر معظم انقلاب درباره پاکستان نیز حاوی تأکید ویژه‌ای بر روابط دو کشور بود و هر دو طرف مصمم هستیم که در کنار توسعه روابط سیاسی و برادرانه، روابط اقتصادی و تجاری را نیز گسترش دهیم.

وزیر کشور افزود: باید تسهیلات لازم در دو سوی مرز ایجاد شود تا این وحدت، همبستگی و برادری بیش از پیش تقویت شود.

در ادامه نیز، سید محسن نقوی نیز با تشکر از میزبانی وزیر کشور ایران گفت: همان‌طور که اشاره شد، درباره موضوعات مختلف مرتبط با روابط ایران و پاکستان و همچنین امنیت مرز‌ها گفت‌و‌گو‌های مفصلی داشتیم و امیدوارم با روندی که در پیش گرفته‌ایم، به‌زودی به راه‌حل‌های ملموسی در این زمینه‌ها دست پیدا کنیم.

وزیر کشور پاکستان با تقدیر از نقش مهم مومنی در توسعه روابط دو کشور، ادامه داد: امیدوارم در جلسات فردا نیز بتوانیم موضوعات مورد بحث را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

منبع: وزارت کشور

