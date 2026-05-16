باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با حمله متجاوزان آمریکایی ـ صهیونی به خاک کشورمان در نهم اسفندماه سال گذشته، کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی از اعضای خانواده ایشان نیز به درجه رفیع شهادت رسیدند.

یکی از این افراد، مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر شهیدمان، فرزند آیت‌الله محمدباقر باقری‌کنی و برادرزاده آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس فقید پیشین مجلس خبرگان رهبری بود.

شهید مصباح کنار دوستان و آیت‌الله باقری کنی (پدر)

مصباح‌الهدی از تحصیل در تربیت مدرس تا تأسیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

مصباح‌الهدی باقری‌کنی از اساتید دانشگاه امام صادق(ع) و از مدیران دارای سبک در حوزه تخصصی خودش بود. وی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی با گرایش بازاریابی بین‌المللی (International Marketing) از دانشگاه تربیت مدرس بود و سال 1383 در رشته مارکتینگ فارغ‌التحصیل شد. از دکتر مصباح مقالاتی در حوزه بازاریابی اسلامی، بازاریابی سیاسی و مدیریت اسلامی، مقالاتی منتشر شده است.

وی از سال 1389 تا 1395 دروسی چون اصول و مبانی مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت بازار، نظریه‌های عمومی مدیریت، نظام اداری، مبانی برنامه‌ریزی را تدریس کرد و در چند سال اخیر، در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه امام صادق(ع)، درس پژوهش در خط‌مشی عمومی اسلامی را آموزش می‌داد.

شهید مصباح در تأسیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) نقش بسیار پررنگی داشت و تلاش کرد با تأسیس این مرکز اقدامات و فعالیت‌های مهمی را در جهت مسئله‌یابی مسائل کشور و تربیت نیروهای تأثیرگذار در زمینه رفع چالش‌های کشور ایفا کند.

دوستان، دانشجویان و همکاران وی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی روزهای پس از شهادت وی به‌بهانه‌های مختلف یادداشت‌ها و دل‌نوشته‌هایی را برای این شهید نوشتند. طی روزهای گذشته نیز به‌مناسبت روز دحو الارض و سالروز تولد استاد مصباح بر اساس تقویم هجری قمری یادداشتی را منتشر کردند.

در بخشی از یادداشت یکی از شاگردان سابق وی در دانشگاه امام صادق(ع) آمده است: "او مؤمن به «منطق رشد» بود؛ مروج این باور که باید به‌تدریج اما پیوسته پیش رفت؛ یک پالایش درونی برای یک تعالی مستمر، مسیری که شاید بسان زمین در روز دحو، از درون گسترده شود؛ از ضیق و تنگی، از اضطراب‌ و تنش عبور کند تا زمینه رویش حقیقت در او پدیدار گردد."

بازدید شهید لاریجانی از نمایشگاه مرکز رشد دانشگاه امام صادق کنار شهید مصباح

در گفت‌وگو با علی‌اصغر پورعزت، استاد دانشگاه تهران و از همکاران و دوستان شهید مصباح‌الهدی باقری کنی، ابعاد دیگری از شخصیت اخلاقی و علمی این شهید را بررسی کردیم.

پورعزت با اشاره به دلیل ناشناخته بودن دکتر مصباح‌الهدی بین مردم و رسانه‌ها پیش از شهادتشان، اظهار داشت: ایشان اهل جلوه‌گری نبود، مرامش این‌گونه بود و با اخلاص و بی‌سروصدا کار می‌کرد.

وی که سابقه دوستی بیش از 26ساله با این شهید دارد، نحوه آشنایی خود با شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری کنی را تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه تربیت مدرس دانست و گفت: از اولین سال دوره دکترا در دانشگاه تربیت مدرس، با هم آشنا شدیم و گاهی بر حسب ضرورت و یا در مواقعی که کار داشتیم، همدیگر را می‌دیدیم.

ثبات شخصیتی که با پیوند با رهبر انقلاب هم تغییر نکرد

این استاد دانشگاه تهران، مهمترین ویژگی اخلاقی این شهید را ثبات شخصیت وی دانست و ادامه داد: در هر دوره‌ای که با ایشان آشنا بودم، چه زمانی که پیوندی با رهبر انقلاب نداشت و چه زمانی که با ایشان نسبت سببی پیدا کرد، شخصیتش، همان شخصیت باثبات قدیمی بود، متواضع، اخلاق‌مدار و پیگیر امور مردم؛ ایشان به‌هرشکلی که می‌توانست کار مردم را پیگیری می‌کرد.

وی با اشاره به سوابق تدریس دکتر مصباح و ویژگی‌های علمی وی اضافه کرد: شاگرد اول مقطع دکترای دانشگاه در سال 1383 بود، در تدریس، فردی خلاق، بسیار کاردان و شالوده‌شکن بود، مسیرهای سابق و سنت‌ها را ارج می‌نهاد، اما از خلاقیت بهره می‌گرفت و در حوزه کاری خود، یکی از ستون‌های علمی رشته خودش محسوب می‌شد، حوزه تخصصی‌ مطالعاتش، مدیریت بازاریابی سیاسی بود، من در حوزه مدیریت دولتی متمرکز بودم و ایشان در حوزه بازایابی سیاسی فعالیت داشت، مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السّلام نیز به‌همت ایشان بنیانگذاری شد.

مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و اهداف شهید مصباح

پورعزت با اشاره به دغدغه وی برای حل مسائل و مشکلات کشور، تأسیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) را برای پاسخگویی به این مسئله عنوان کرد و گفت: دکتر باقری، اساساً مرکز رشد را برای این تأسیس کرد که بتواند افرادی را برای حل مسائل و مشکلات کشور تربیت کند، خیلی در مسیرهای رایج و ریل‌گذاری‌شده دانشگاه‌ها نرفت؛ در حالی که می‌توانست سالها پیش استادتمام شود، اما هیچ اقدامی حتی برای تشکیل پرونده دانشیاری هم نکرد و همه وقت خودش را صرف شناسایی مسئله، حل مسئله و تبیین مسئله مردم می‌کرد، همواره تلاش می‌کرد هیچ‌گونه منفعت شخصی در اموری که رصد می‌کند، مدنظر نباشد، بسیار مهذب و اهل ورع بود.

حضور دکتر مصباح بین همکاران خود در مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

برادری بزرگ برای دانشجویان و زندگی‌ شبیه به شهدا

وی با اشاره به خصوصیت‌های اخلاقی شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری یادآور شد: شوخ‌طبع بود، ولی شوخ‌طبعی بسیار ملیح و مؤدبانه‌ای داشت، بسیار بانزاکت بود و الگوی بسیار خوبی برای جوانان دانشجو به‌شمار می‌رفت، دانشجویان در دانشگاه، مثل برادر بزرگتر دوستش داشتند، در برخی از رساله‌های دکتری با دانشگاه تهران و ما همکاری داشتند. آن رساله‌ها هم معمولاً یا با امور اخلاقی، یا بحث خودکفایی کشور و یا سبک رهبری شهدا مرتبط بودند.

پورعزت درباره اینکه بعد از وصلت این شهید با خانواده رهبر معظم انقلاب آیا تغییری در رفتار ایشان ایجاد شد، گفت: به‌هیچ‌وجه این موضوع تأثیر و تغییری ایجاد نکرد، چون از ابتدا اهل ورع و اخلاق بود، حتی نمی‌توانیم بگوییم اخلاقی‌تر شده بود، ثبات شخصیت را که درباره شخصیت ایشان تأکید کردم، در مراحل گوناگون زندگی‌شان بارز بود. ما هم که قبل از نسبت ایشان با رهبر انقلاب و هم بعد از این نسبت، با ایشان مراوده داشتیم،کمترین تغییری در رفتار و رویکرد ایشان ندیدیم، بین اطرافیانی که می‌شناختیم نیز از جمله معدود افرادی بود که شبیه شهدا زندگی می‌کرد و در زندگی‌ دنیایی نیز شهیدگونه بود.

وی با اشاره به آخرین ملاقات خود با شهید مصباح افزود: آخرین ملاقات من با ایشان در یک جلسه رسمی بود؛ جلسه‌ای در باب سرفصل‌های رشته مدیریت که در آن جلسه نیز مثل همیشه، متواضع، اخلاق‌مدار و بی‌ادعا، درباره حل مسائل کشور صحبت کرد.

سیره شهید مصباح در کمک به دیگران/ ترسیم نقشه راه برای موفقیت دائمی

پورعزت تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های رفتاری‌ شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری این بود که هیچ مشکلی را سرهم‌بندی نمی‌کرد، اگر مشکل کسی را حل می‌کرد، برای او مسیر تحکیم وضعیت و برنگشتن به شرایط قبل را نیز ترسیم می‌کرد، برای مثال، اگر کسی از ایشان کمک مالی درخواست می‌کرد، تا حدی که می‌توانست ضمن رفع آن، مسیر ثبات مالی را نیز برایش ترسیم می‌کرد و به این بسنده نمی‌کرد که مشکلش امروز حل شود؛ بلکه نگاه بلندتری را برای حل اساسی مشکل افراد پی می‌گرفت. عمده وقت او در پژوهش‌های علمی نیز معطوف به کمک به دیگران بود. شهید مصباح‌الهدی، مصداق این جمله معروف بود: زندگی یعنی تلاش برای کمک به دیگران.

نگاه شهید مصباح به رهبر انقلاب و امام شهید

وی در پاسخ به این پرسش شهید مصباح‌الهدی باقری از رهبر شهید انقلاب چه تعاریفی داشتند، تصریح کرد: از صمیمیت، اخلاق و شوخی‌های پاکیزه رهبر انقلاب بسیار می‌گفت. از رهبری جدید نیز در همان زمان، با احترام بسیار یاد می‌کرد و ایشان را بسیار هوشمند و اهل ورع و پاکیزه‌‌مرام می‌دانست؛ البته او تعابیر ویژه خودش را به‌کار می‌برد و شاید من به‌طور دقیق، کلمات آن روز او را به‌خاطر نیاورم، ولی از رهبر شهید و رهبر جدید بسیار با احترام یاد می‌کرد.

شهید مصباح در بزرگداشت روز معلم ۱۴۰۴

وی تأکید کرد: شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری، برای هیچ کاری از مسیر غیرمتعارف اقدام نمی‌کرد، اگر مثلاً شخصی برای دیدن رهبر شهید انقلاب، درخواستی داشت به او کمک می‌کرد تا از مسیر متعارف اقدام کند،

به‌طورکلی، الگوی بسیار خوبی برای دانشمندان جوانی بود که می‌خواستند در ورای رسمیت دانشگاهی، در پی کمک به رفع مشکلات مردم باشند.

منبع: تسنیم