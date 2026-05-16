مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز اجرای طرح ایجاد ۹۵ مزرعه الگویی برای چهار محصول استراتژیک در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ بیتا احمدیان در نخستین جلسه کارگروه استانی طرح ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی در آذربایجان‌غربی افزود: یکی از موثرترین راه‌ها برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح، ترویج ایده‌های نو و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به کشاورزان است که با همکاری محققان و کارشناسان ترویج و بخش تخصصی محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: در قالب این طرح در سطح کشور، ۲ هزار کشاورز پیشرو به عنوان کشاورز مرجع انتخاب شده‌اند که هر یک با همکاری کارشناسان و محققان معین از طریق آموزش‌های چهره به چهره ،مهارتی ،ترویجی و بازدیدهای علمی، ۲۰ کشاورز پیرامونی را تحت پوشش قرار می‌دهند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این استان نیز ۹۵ کشاورز پیشرو در قالب مزارع الگویی فعالیت خواهند کرد که هر یک ۲۰ کشاورز تابعی را تحت پوشش قرار می دهند و در مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ کشاورز از دستاوردهای این طرح ودستورالعمل های فنی آن بهره‌مند می‌شوند.

احمدیان با اشاره به اهداف اجرای این برنامه گفت: افزایش حداقل ۲۰ درصدی عملکرد در واحد سطح، کاهش اختلاف عملکرد کشاورزان پیشرو بامتوسط عملکرد منطقه در محصول مورد نظر به‌ویژه در گندم، ارتقای درآمد کشاورزان، بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی کشور از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: این برنامه در سال ۱۴۰۵ در بخش زراعت برای چهار محصول گندم، جو، کلزا و ذرت علوفه‌ای در استان اجرا می‌شود.

احمدیان افزود: در این طرح ۶۵ مزرعه الگویی گندم آبی و دیم در تمامی شهرستان‌های استان و در هر مرکز جهاد کشاورزی یک مزرعه به عنوان الگو در نطر گرفته می‌شود و همچنین ۱۴ مزرعه برای ذرت علوفه‌ای، هشت مزرعه برای کلزا و هشت مزرعه برای جو در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کارکردهای پلتفرم شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی باعنوان مزرعه من گفت: در این طرح تلاش می‌شود با آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، فناوری‌های نوین و مدیریت پایدار منابع، یافته‌های پژوهشی به سطح مزارع منتقل شود و بهره‌وری تولید افزایش یابد و کلیه کشاورزان از تجارب یکدیگر در سطخ کشور بهره بگیرند.

