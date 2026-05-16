یک روز پس از آنکه واشنگتن تمدید آتش‌بس لبنان را اعلام کرد، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد شمار شهدا به ۲۹۶۹ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای این کشور افزایش پیدا کرده و از دوم مارس (۱۱ اسفند) تا کنون به مجموع ۲ هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است. 

همچنین گفته می‌شود طی این مدت ۹ هزار و ۱۱۲ نفر مجروح شده‌اند. 

به گزارش رسانه‌های رسمی لبنان، امروز (شنبه) علی‌رغم تمدید توافق آتش‌بس بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، در گلوله‌باران توپخانه‌ای صهیونیست‌ها در جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش صهیونیستی، منطقه بنت جبیل در استان نبطیه را هدف قرار داده است.

در این گزارش آمده است که هواپیما‌های جنگی صهیونیست‌ها همچنین به شهر جبل البطم در منطقه صور و منطقه حوش در شرق شهر صور حمله کردند.

پیش از این، ارتش صهیونیستی نزدیک به ۳۰ منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد و برای ساکنان ۹ روستا و شهر جنوبی هشدار تخلیه صادر کرد.

این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که آمریکا پس از مذاکرات دولت لبنان و نمایندگانی از رژیم صهیونیستی که در اواخر هفته گذشته برگزار شد، توافق آتش‌بس بین لبنان را به مدت ۴۵ روز تمدید کرد.

منبع: الجزیره

