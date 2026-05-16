باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، شنبه ۲۶ اردیبهشت در جلسه شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش، با تقدیر از برنامههای برگزارشده در هفته بزرگداشت مقام معلم، این برنامهها را «فاخر، اثرگذار و در شأن فرهنگیان» توصیف کرد و خواستار ارسال گزارش جامع اقدامات به هیئت دولت شد تا ابعاد و دستاوردهای این رویداد ملی برای مسئولان تبیین شود.
کاظمی در ادامه با اشاره به برنامههای حمایتی برای مدرسه شجره طیبه، گفت: باید معاونت پرورشی و فرهنگی در راستای ارتقای سلامت روحی روانی، معاونت آموزش ابتدایی با اجرای طرحهای «حامی» و «جبران عقبماندگی آموزشی» و انجمن اولیا و مربیان در ارتباط مستمر با خانوادههای این واقعه نقش آفرینی کنند.
وی از برنامهریزی وزارتخانه برای جذب معلمان بازمانده این مدرسه در بدنه آموزشوپرورش خبر داد و آن را از اولویتهای مهم دستگاه تعلیم و تربیت دانست.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه، اظهار کرد: گزارشهای تحلیلی مبتنی بر نظرات معلمان و بازدیدهای میدانی، ظرفیت مهمی برای اصلاح فرآیندها و شناسایی آسیبها است و باید در اختیار معاونتها قرار گیرد تا اشکالات موجود برطرف شود.
کاظمی با اشاره به تهیه گزارشهای تحلیلی از عملکرد اداراتکل استانها در قالب بازرسیهای تخصصی و استانی، افزود: برخی مسائل مدیریتی ممکن است از نگاه مدیران دور بماند و این گزارشها میتواند زمینهساز ارتقای عملکرد مجموعه باشد.
وی همچنین بر ضرورت جدی گرفتن «سامانه شفافیت» و تقویت و بهبود عملکرد در این بخش تأکید کرد و گفت: از عملکرد سال گذشته در این حوزه رضایت کامل وجود نداشت، اما سازمان مدارس و مراکز غیردولتی عملکرد مطلوبی ارائه کرد. انتظار میرود تمامی معاونتها و بخشهای وزارتخانه امسال با جدیت و انسجام بیشتر، اطلاعات و عملکرد خود را در سامانه شفافیت ثبت و بهروز کنند.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به برنامههای هفته سلامت، بر ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف برای ارتقای سلامت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مهمترین مسئله در حوزه سلامت، سرمایه انسانی است و باید از همه ظرفیتها از جمله معلمان، مربیان بهداشت و دانشآموزان استفاده شود.
وی افزود: نباید حوزه سلامت صرفاً متکی به مربیان بهداشت باشد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا تمامی دانشآموزان تحت پوشش برنامههای سلامت قرار گیرند.
کاظمی، همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را محور اصلی این برنامهها دانست و بر اهمیت سنجش سلامت دانشآموزان بدو ورود به مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین استفاده از ظرفیت «سفیران سلامت» را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشآموزان در قالب فعالیتهای گروهی، مهارتهای خودمراقبتی و دیگرمراقبتی را فرا میگیرند و میتوانند در ارتقای سلامت همسالان خود نقشآفرین باشند.
کاظمی در ادامه با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشهای مجموعه روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش قدردانی کرد و گفت: حوزه روابط عمومی یکی از سختترین و پرچالشترین حوزههای کاری است که با راهبری رییس مرکز و با وجود فشارها و دغدغههای فراوان، وظایف خود را بهخوبی انجام میدهد.
در ادامه این جلسه، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گزارشی از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب ارائه کرد و از ارسال رایگان بستههای فرهنگی و کتاب برای کودکان میناب خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه مجازی کتاب کودک و نوجوان از ۳۰ اردیبهشتماه با حضور حدود ۱۰۰ ناشر داخلی و به مدت دو هفته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود و تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری این رویداد اخذ شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت