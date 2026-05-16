دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند گفت: بر اساس مشاهدات اولیه، متوفی پیرمردی ۷۰ ساله و دامدار بوده که حدود ساعت ۴ بامداد سه شنبه گذشته، بر اثر اصابت ضربات متعدد به ناحیه سر به قتل رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران رومیانی  اظهار کرد: صبح روز ۲۲ اردیبهشت ماه، با اعلام وقوع قتل در حوزه شهر ترکالکی، در محل وقوع جرم حضور یافته و پس از بررسی صحنه، دستور آغاز تحقیقات در خصوص شناسایی قاتل صادر شد. 

وی افزود: حسب اظهارات اعضای خانواده، جسد مقتول در حالی کشف شده که دست‌ها و پاهایش بسته و همچنین بنا بر اظهارات یکی از شهود، یک دستگاه خودروی نیسان آبی‌رنگ در ساعت ۴ بامداد با سرعت از محل دامداری متواری شده بود. 

رومیانی ادامه داد: باتوجه به محرز شدن انگیزه سرقت و بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مشرف بر محل وقوع جرم، دستور رصد خط سیر خودروی قاتلان صادر و در نتیجه پیگیری‌های مستمر دادستان، بازپرس و ضابطین قضایی، هویت متهمان شناسایی و بازداشت شدند.

منبع: دادگستری خوزستان

