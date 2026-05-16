معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت:در بین مناسبت هایملی، مذهبی وانقلابی کشور آزادسازی خرمشهر سنبل استقلال و مقاومت و اقتدار ایران اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -مرتضی محمد زاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید اینکه وظیفه اصلی ما انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید کشور است گفت: جایگاه و منزلت شهدای خدمت می‌طلبد تا حضور مردم، بازاریان، اصناف و هنرمندان در این مراسم بیشتر باشد و نیز رویکرد ما در بزرگداشت شهدای خدمت ارج نهادن به خدمتگزاران شهید و صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

سردار مسعود باقری نژاد مدیرکل حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه ترمراسم یادواره شهدای خدمت اندیشیده شده است گفت: این مراسم روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت درصحن مصلای امام خمینی (ره) تبریز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید ضیاءالدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع برگزار می‌شود.

وی همچنین افزود: مراسم دیگری نیز۳۱ اردیبهشت از ساعت ۱۱ تا ۱۲/۳۰ دقیقه در مراغه با غبارروبی مزار شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

سردار باقری نژاد در خصوص برنامه‌های گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد آزاد سازی خرمشهر در سوم خرداد نیزگفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید و جوان جامعه و تبیین اهداف حضور مردم در میدان‌های مختلف ازمهمترین اهداف برگزاری مراسم این روز است.

گفتنی است:حادثه سقوط بالگرد حامل شهید آیت اله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد خداآفرین اتفاق افتاد و منجر به شهادت تمامی سرنشینان شامل رئیس جمهور، وزیرامور خارجه، شهید امیر عبدالهیان، استاندار آذربایجان شرقی، شهید رحمتی و امام جمعه تبریز شهید حجت الاسلامو المسلمین آل هاشم و دو تن از خلبانان همراه شد. آنان به عنوان شهیدان خدمت شناخته شدند.

همچنین؛ در طی عملیات گسترده‌ای با نام عملیات «بیت المقدس» که ۲۵ روز به طول انجامید و در چهار مرحله اجراشد و در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ خرمشهر به‌طور کامل آزاد شد.