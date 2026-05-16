رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد، از وقوع یک حادثه مرگبار سقوط خودرو در شامگاه جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابوذر موسوی گفت: ساعت ۲۰:۴۹ دقیقه جمعه ۲۵ اردیبهشت، حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید از ارتفاعات بام خاطره‌های پشت بازار، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۲ و ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین شامل یک خانم و یک آقا، به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف و سقوط کرده است. آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی محل و تجهیز کارگاه عملیاتی دو سرنشین خودرو را که جان خود را از دست داده بودند به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند. 

وی با اشاره به پایان عملیات گفت: امدادگران آتش نشانی خودرو را که از مسیر خارج شده بود را به جاده منتقل کردند.

منبع: آتش نشانی خرم آباد

برچسب ها: حادثه ، لرستان
