بایرن مونیخ در هفته پایانی بوندسلیگا مقابل کلن به برتری ۵ - ۱ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و چهارم و پایانی بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ که چند هفته پیش قهرمانی خود را مسجل کرده بود در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا به مصاف کلن که در پایان با نتیجه ۵ - ۱ به برتری رسید.

هری کین ستاره انگلیسی باواریایی‌ها در دقایق ۱۰، ۱۳ و ۶۹ گلزنی کرد تا در دیدار پایانی بوندسلیگا هت تریک کند. هری کین با ثبت ۳۳ گل عنوان آقای گلی بوندسلیگا را کسب کرد.

تام بیشهوف در دقیقه ۲۲ و نیکولاس جکسون در دقیقه ۸۳ دیگر گلزنان بایرنی‌ها در این دیدار بودند.

سعید المالا در دقیقه ۱۸ تک گل کلن را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

بایرلورکوزن ۱  - ۱ هامبورگ

موشن گلادباخ ۴ - ۰ هوفنهایم

آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ اشتوتگارت

فرایبورگ ۴ - ۱ لایپزیگ

هایدنهایم ۰ - ۲ ماینتس

سن پائولی ۱ - ۳ وولفسبورگ

یونیون برلین ۴ - ۰ آگزبورگ

وردربرمن ۰ - ۲ دورتموند

برچسب ها: بوندسلیگا ، بایرن مونیخ ، کلن
خبرهای مرتبط
بایرن مونیخ قرارداد مانوئل نویر را تمدید کرد + عکس
اشک‌های هری کین؛ پایان یک فصل تاریخی با شکست + عکس
بوندسلیگا آلمان؛
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها