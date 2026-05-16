بایرن مونیخ در هفته پایانی بوندسلیگا مقابل کلن به برتری ۵ - ۱ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و چهارم و پایانی بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ که چند هفته پیش قهرمانی خود را مسجل کرده بود در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا به مصاف کلن که در پایان با نتیجه ۵ - ۱ به برتری رسید.

هری کین ستاره انگلیسی باواریایی‌ها در دقایق ۱۰، ۱۳ و ۶۹ گلزنی کرد تا در دیدار پایانی بوندسلیگا هت تریک کند. هری کین با ثبت ۳۳ گل عنوان آقای گلی بوندسلیگا را کسب کرد.

تام بیشهوف در دقیقه ۲۲ و نیکولاس جکسون در دقیقه ۸۳ دیگر گلزنان بایرنی‌ها در این دیدار بودند.

سعید المالا در دقیقه ۱۸ تک گل کلن را به ثمر رساند.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

بایرلورکوزن ۱ - ۱ هامبورگ

موشن گلادباخ ۴ - ۰ هوفنهایم

آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ اشتوتگارت

فرایبورگ ۴ - ۱ لایپزیگ

هایدنهایم ۰ - ۲ ماینتس

سن پائولی ۱ - ۳ وولفسبورگ

یونیون برلین ۴ - ۰ آگزبورگ

وردربرمن ۰ - ۲ دورتموند