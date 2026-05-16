باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در میان خسارات ثبت‌شده، نام بیمارستان امام علی(ع) بیش از هر چیز به چشم می‌خورد؛ مرکزی درمانی که به گفته فرهاد سلطانی، از مدیران حوزه سلامت استان، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان آسیب دیده است.

ضربه به قلب درمان

فرهاد سلطانی، ۲۲ اردیبهشت در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، با اشاره به «جنگ رمضان»، گفت: بخشی از مراکز درمانی استان آسیب دیدند و سهم اندیمشک در این میان قابل توجه بوده است.

او افزود: بیمارستان امام علی(ع) حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت دید، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته بخشی از ظرفیت آن به چرخه خدمت بازگشته و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده سایر بخش‌ها نیز راه‌اندازی شود.

به گفته مسئولان محلی، بخش‌های داخلی این بیمارستان دچار تخریب شده بود، اما با دستور استاندار خوزستان و پیگیری نماینده مجلس، ظرف دو هفته مکان جایگزین با همکاری شهرداری تعیین و تجهیزات درمانی به آن منتقل شد تا ارائه خدمات متوقف نشود.

فضل‌الله بهداد، فرماندار اندیمشک، در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص این رویداد جنگی گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی برای راه‌اندازی مرکز جایگزین تلاش کرد و خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یافت.

او افزود: بخش دیالیز بیمارستان اخیراً با حضور استاندار افتتاح شده و فعال‌سازی سایر بخش‌ها ادامه دارد.

هزار و ۸۰۰ واحد آسیب‌دیده؛ بازسازی در دستور کار

خسارات تنها به بخش درمان محدود نشد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد بیشترین آسیب مسکونی استان در اندیمشک ثبت شده است.

به گفته او، یک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این شهرستان آسیب دیده‌اند. از این میان، تنها ۳۴ واحد نیازمند «احداث کامل» بوده و سایر واحدها در حوزه تعمیر و بازسازی قرار دارند.

برای جبران خسارات، بسته‌های حمایتی زیر برای خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شد:

۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ ساله

۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دو ساله به‌صورت ودیعه

زیرساخت‌ها؛ پایداری در شرایط بحران

در حالی که مراکز درمانی و واحدهای مسکونی آسیب دیدند، فرماندار اندیمشک می‌گوید زیرساخت‌های حیاتی شهر دچار اختلال جدی نشدند.

آقای بهداد اعلام کرد: در حوزه آب، برق، گاز و مخابرات مشکل جدی ایجاد نشد و اکنون نیز خدمات پایدار است.

این موضوع به گفته فرماندار اندیمشک، نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای اصول پدافند غیرعامل بوده است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: مراکز و شرکت‌هایی که ملاحظات پدافندی را رعایت کرده بودند، آسیب کمتری متحمل شدند.

مدیریت بحران؛ آزمونی برای هماهنگی نهادی

تجربه اندیمشک در این دوره، آزمونی برای سازوکار مدیریت بحران در سطح استان بود.

انتقال سریع خدمات درمانی، ارزیابی فوری خسارات مسکونی و آغاز روند پرداخت تسهیلات، از جمله اقداماتی است که مقام‌ها آن را نشانه «هماهنگی بین‌بخشی» می‌دانند.

با این حال، بخشی از خسارات، به‌ویژه آسیب‌های جانبی و مرتبط با سیلاب، همچنان در دست پیگیری است و روند جبران کامل آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

شهری در مسیر بازگشت

اندیمشک اکنون در مرحله تثبیت و بازسازی قرار دارد. تمرکز اصلی بر تکمیل بازسازی بیمارستان امام علی(ع)، بازگرداندن کامل ظرفیت درمانی و ترمیم واحدهای مسکونی آسیب‌دیده است.

اگرچه این شهر بیشترین آسیب را در میان شهرهای خوزستان متحمل شده، اما تداوم خدمات عمومی و درمانی در طول بحران و آغاز سریع بازسازی، به گفته مسئولان، مانع از اختلال گسترده‌تر در زندگی روزمره شهروندان شده است.

آینده کوتاه‌مدت اندیمشک به سرعت تکمیل طرح‌های بازسازی گره خورده؛ پروژه‌هایی که قرار است چرخه خدمات عمومی را به حالت عادی بازگردانند و آثار جنگ ۴۰ روزه را از سیمای شهر پاک کنند.