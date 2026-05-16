حماس در بیانیه‌ای از شهادت رئیس شاخه نظامی خود در غزه خبر داد و آن را به عنوان «تروری بزدلانه» شدیدا محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش صهیونیستی «عزالدین الحداد» فرمانده نظامی آن را به شهادت رسانده است.

این جنبش، «ترور خائنانه و بزدلانه» الحداد که رهبری گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس در نوار غزه را بر عهده داشت، شدیدا محکوم کرده و تاکید کرد که هدف قرار دادن رهبران ارشد مقاومت، مسیر رویارویی را تغییر نخواهد داد.

حماس اعلام کرد که الحداد به همراه همسر، دختر و دیگر غیرنظامیان فلسطینی عصر جمعه به شهادت رسیده است.

این گروه افزود که چنین اقداماتی نشان‌دهنده نقض توافق آتش‌بس غزه توسط دشمن صهیونیست و همچنین «تجاوز مداوم آن علیه غیرنظامیان بی‌گناه» در این باریکه است.

این جدیدترین حمله رژیم صهیونیستی به غزه علیرغم آتش‌بس است. گفته شده طی این حمله، یک ساختمان مسکونی معروف به «المعتز» هدف سه موشک قرار گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، شهادت فلسطینیان ، گردان‌های القسام
خبرهای مرتبط
پیدا شدن پیام گردان‌های القسام به شهید نصرالله صبح روز ۷ اکتبر
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا رحمت تون کنه خیلی شماها نکبت بودن صهیون رو درک کردید، بدا بحال کسانی که گاهی بر علیه شما صحبت می‌کنند در قیامت آثار کارشان بیچاره خواهد کرد
۵۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شهادت هر انسان بزرگ و مومن به ادیان الهی ،، نشانه شکست هر چه سریعتر دشمنان خداست.
شیاطین هرگز پیروز نخواهند شد مگر کاغذی و مجازی و مقطعی ... و پوشالی .....
۶۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۲۲:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۵۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۲:۱۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یاد همه رزمندگان شهید محور مقاومت اسلامی گرامی باد،اگر چه هزاران فرمانده در محور مقاومت هست و هر روز پرورش میابند اما باید یه فکر اساسی برا حفاظت رزمندگان بشه و در جای ناشناخته زندگی کنند طوری که هوش مصنوعی هم در تشخیص جای احتمالی ناتوان بمونه
۵۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد ایران
۵
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر با تاخیر خبر میذارید دیروز این خبر رو توی کانالا گذاشتن
۴
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیروز صهیونیست ها گفته بودن. الان حماس تایید کرده
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ