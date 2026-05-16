باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش صهیونیستی «عزالدین الحداد» فرمانده نظامی آن را به شهادت رسانده است.

این جنبش، «ترور خائنانه و بزدلانه» الحداد که رهبری گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس در نوار غزه را بر عهده داشت، شدیدا محکوم کرده و تاکید کرد که هدف قرار دادن رهبران ارشد مقاومت، مسیر رویارویی را تغییر نخواهد داد.

حماس اعلام کرد که الحداد به همراه همسر، دختر و دیگر غیرنظامیان فلسطینی عصر جمعه به شهادت رسیده است.

این گروه افزود که چنین اقداماتی نشان‌دهنده نقض توافق آتش‌بس غزه توسط دشمن صهیونیست و همچنین «تجاوز مداوم آن علیه غیرنظامیان بی‌گناه» در این باریکه است.

این جدیدترین حمله رژیم صهیونیستی به غزه علیرغم آتش‌بس است. گفته شده طی این حمله، یک ساختمان مسکونی معروف به «المعتز» هدف سه موشک قرار گرفته است.

منبع: الجزیره